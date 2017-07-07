Saraylı Çocuk Evleri personeline seminer

Türk Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evleri Sitesinde çalışan personele, daha iyi hizmet vermeleri adına ‘Bireysel ve Kurumsal İletişim’ eğitimi verildi.

Gölcük’ün en önemli kurumlarından birisi olan, Türk Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evleri Sitesinde çalışan personele, daha iyi hizmet vermeleri adına ‘Bireysel ve Kurumsal İletişim’ eğitimi verildi. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş'ın da iştirak ettiği eğitimde, kurum personelinin bireysel ve kurumsal performansını yükseltmeye yönelik bilgiler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

31 TEMMUZ’A KADAR

Kaymakam Altıntaş'ın öncülüğünde 1 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında icra edilecek olan ‘Gölcük Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Destek Projesi’ Uzman Psikolog Osman Cem Gençtürk, Gölcük Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli Gülden Gedik ve Gölcük Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Psikolog Ali Oruçoğlu tarafından yürütülüyor.