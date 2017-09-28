Sarı liste ekibinden çarpıcı açıklamalar

CHP İzmit Yahya Kaptan mahalle delege seçimlerinde sarı liste üyeleri “Bizi, kendi belirledikleri ölçüler içerisinde parti çalışmalarında muhatap alma siyaseti güderek belli bir siyasetçinin adamları gibi yaftalamaya çalıştılar" dedi

CHP İzmit İlçe Örgütü delege seçimlerine ara vermeden devam ediyor. Mahallelerin neredeyse yarısını bitiren İzmit İlçe, en kritik mahalle olan Yahya Kaptan’daki seçimini 1 Ekim’de gerçekleştirecek. Önceki seçimlerde de kazanan ve sarı listeyi oluşturan ekip dün seçim öncesi bir araya gelerek Yahya Kaptan’da bulunan Anfi Tiyatro’da basın açıklaması yaptı.

3 LİSTE YARIŞACAK

Yaklaşık 600 üyesi bulunan ve 36 delege belirlenecek olan Yahya Kaptan’da Ömer Hazer, Gökhan Eryargı, Erdem Arcan, Osman Ekşi’nin oluşturduğu sarı liste, Remzi Özkan’ın hazırladığı ve İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ve Selman Yıldırım’ın da desteklediği kırmızı liste ve Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu’nun hazırladığı mavi liste yarışacak.

SEÇİMİN 2 SAAT OLMASI ZORA SOKACAK

Sarı liste ekibi Amfi Tiyatro’da düzenlediği basın açıklamasında, Selman Yıldırım ve ekibinin oluşturduğu Kırmızı liste ekibinin, Sarı listede bulunan isimleri yönetici vasfı olmamakla itham ettiğini iddia ederken, 616 delege seçmenine 2 saatte oy kullandırmaya çalışıldığını İl ve İlçe Yönetimine yaptıkları süre uzatılması başvurusunun ise reddedildiğini belirttiler. Sarı Listeyi oluşturan ekip daha önceki seçimlerde 8 saat süre olduğunu bu sefer 2 saat olmasının seçimi zora sokacağını söylediler.

PARTİYE KATKI KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ

Sarı liste adına açıklamayı okuyan Metin Akyol ise, “Bilindiği gibi 1 Ekim Pazar günü Yahya Kaptan mahallemizde CHP delege seçimleri yapılacaktır. Seçimlerin mahallemizde partimize yakışır bir şekilde olgun, seviyeli ve demokratik bir havada gerçekleşmesi için sarı liste olarak, elimizden geldiğince katkı koymaya çalışıyoruz. İki yıl önce yapılan mahallemiz delege seçimlerini kazanan bir ekip olarak; birlikte hareket eden, siyasi ikbal ve siyasi hırstan uzak, partimizi kendi içinde küçük ekipler oluşturarak yönetmek anlayışından kurtarmaya çalışan bir yapının kurulmasına katkı koymaya çalışıyoruz” dedi.

PARTİDE HEDEF GÖSTERİLDİK

Hiçbir zaman parti disiplininden uzak ve parti içi siyasetin olumsuzluklarını kamuoyuyla paylaşmayı kabullenmedik diyen Akyol, “Her zaman parti kültürüne ve parti üyesi olmanın sorumluluklarına uymaya özen gösterdik. Biz bu anlayışı yaygınlaştırıp çoğaltalım diye çaba sarf ederken, maalesef partimiz içinde mahalle temsilciliği ve diğer sıfatlarla görev yapan arkadaşlarımız tarafından sürekli hedef gösterildik. Üzerimize devamlı olarak kendi yaptıkları hizipçilik ve hizip isimlendirmelerini bizlere de yamamaya kalkıştılar. Bizi sürekli olarak uzlaşmaz göstererek, bizleri kendi belirledikleri ölçüler içerisinde parti çalışmalarında muhatap alma siyaseti güderek belli bir siyasetçinin adamları gibi yaftalamaya çalıştılar” diye konuştu.

BİZLERE BÜYÜK SAYGISIZLIK

Konuşmasına devam eden Akyol, “Her birisi kendi işinde başarılı olmuş ve mesleki özellikleriyle ön plana çıkmış, bu mahallede ikamet eden ve yaşayan, özgür düşünceye sahip ve hür irade ortaya koymakta dikte kabul etmeyen bir yapıda olan Yahya Kaptan mahallesinin aydınlık yüzü olarak bizleri, başkalarının yönlendirebileceğini ve yönetebileceğini söylemenin bizlere ve partililere yapılmış büyük bir saygısızlık olarak görmekteyiz. Ayrıca yıllarca partiye hizmet etmiş, kamu yöneticiliği yapmış insanları fütursuzca karalamayı, onlara olumsuz imaj yükleyerek bundan oy devşirmeye kalkışmayı parti kültürü açısından tasvip etmediğimizin bilinmesini isteriz” şeklinde konuştu.

RUHUMUZU İSTİYORLAR VERMEYECEĞİZ

Akyol, “Geldiğimiz bu noktada, Cumhuriyet Halk Partisi’ni sadece Yahya Kaptan’da değil kentimizin tüm mahallelerinde iktidar yapabilmek için, öncelikli hareket noktasının birbirimizi kabullenmekten geçmesi gerektiğine inanıyoruz. BizIer bu delege seçimlerinde sarı liste üyeIeri olarak; kazansak da kaybetsek de hepimize düşenin , parti kültürünü bir aile olma sorumluluğu içerisinde daha iyi yerlere taşımaya özen göstermek olduğunun bilincindeyiz. Hiç kimsenin, bu partinin üyelerinin üzerine basarak, çiğneyerek, siyaset yapmaması anlayışıyla hareket etme sorumluluğunun yaygınlaştırılması gerektiğini söylemek istiyoruz. Bir kişinin dahi yokluğuyla eksik kalınacağının bilinmesini istiyoruz. Son olarak söyleyeceğimiz: Bizden ruhumuzu istiyorlar, vermeyeceğiz” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

SARI LİSTEYİ DESTEKLEYENLER

Ömer Hazer, Gökhan Eryargı, Erdem Arcan, Osman Ekşi, Öztürk Atilla, Ersin Karagöz, Aykut Çelik, Cüneyt Özkürkçügil, Ehlinaz Torun, Ali İskefiyeli, Filiz Kandemir Duran, Perihan Taş, Mustafa Acar, Abdurrahman Subaşı, İsmet Bayri, Mehmet Şerif Fırat, Nazif Korkmaz, Aygün Aynagöz, Metin Akyol.