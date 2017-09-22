Sarıbay, “Başiskele ile onur duyuyorum”

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, il yöneticileri ile birlikte iki hafta önce ağabeyi vefat eden Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin’e taziye ziyaretinde bulundu. Sarıbay ve beraberindekiler daha sonra ilçenin haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, il yöneticileri Av. Hüseyin Acurman, Av. Bahar Gültekin Candemir, Harun Yıldızlı, Naim Keskin, Metin Düzgün ve Bilgi Dehmen ile birlikte iki hafta önce ağabeyi Mehmet Keskin’i kaybeden Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin’e taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı verdi. Sarıbay ve il yöneticileri daha sonra Başiskele İlçesinin haftalık olağan toplantısına katıldı. Toplantıda Başiskele Delege seçimlerinde ilk oyu kullanan ve oy kullanırken fotoğrafı çekilen İbrahim Aydın’a çekilen fotoğraf çerçeveletilerek hediye edildi.

DELEGE SEÇİMLERİMİZ SORUNSUZ DEVAM EDİYOR

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin, “Acılı günlerimizde yanımızda olduğunuz için tüm CHP ailesine teşekkür ediyorum “ dedi. Geçtiğimiz hafta Başiskele’de delege seçimlerini başlattıklarını belirten Keskin, “Geçtiğimiz hafta 17 mahallemizde sorunsuz olarak delege seçimlerimizi gerçekleştirdik. Bu hafta da kalan 20 mahallelerimizde seçimlerimizi yapacağız. Delege seçimlerimizi sorun çıkmadan tamamlayacağımıza inanıyorum. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Tüm partili arkadaşlarımızı çalışmalarda yer almaya davet ediyorum” diye konuştu.

BURADA AİLE ORTAMI VAR

Başkan Keskin’e taziyelerini ileten CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “ Sizin nezdinizde tüm Keskin ailesine başsağlığı diliyorum. Allah geride kalanlara sabır ve sağlık versin “ dedi. Konuşmasına yapılmakta olan delege seçimleri ile devam eden Sarıbay, “İlçelerimizde delege seçimleri devam ediyor. Bu benim 4. üncü İl Başkanlığım. Bu güne kadar her defasında partiye itirazlar yağardı. Ancak bu yıl henüz bir itiraz gelmedi. Umarım sorunsuz bir şekilde seçimlerimizi tamamlarız. Başkanın şahsında hepinize çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum “ diye konuştu. Sarıbay, ben Başiskele’nin üyesiyim. Ben Başiskele ilçesi ile onur duyuyorum. Burada hep bir aile ortamı görüyorum. Bu ortamın hiç bozulmamasını temenni ediyorum “ ifadelerini kullandı.