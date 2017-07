Sarıbay: Bülent kardeşimiz yanlış yolda

İl Başkanı Sarıbay, Adalet Yürüyüşü’ne HDP’nin destek vermesini kabul edemiyorum diyerek CHP Gölcük İlçe Yöneticiliğinden istifa eden Bülent Ramazan Demircan’ın istifasını değerlendirdi

1990 yılında CHP Gölcük İlçe Yöneticiliği yapan Bülent Ramazan Demircan, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne HDP’nin destek vermesi üzerine geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır üyesi ve delegesi olduğu CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı. Demircan’ın istifasını değerlendiren İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bülent kardeşimizin düşüncesi tamamen yanlış ve yanlış yolda gidiyor” dedi.

ATATÜRK’ÜN CHP’Sİ OLURSA DÖNERİM

Adalet Yürüyüşü’ne HDP’nin destek vermesini kabul edemiyorum diyerek Gölcük İlçe yöneticiliğinde istifa eden Bülent Ramazan Demircan, “Benim çocukluk ve gençlik yıllarım CHP’de geçti. Babadan kalma tam bir CHP’liyim. Adalet Yürüyüşü’ne HDP’nin destek vermesini kabul edemiyorum. HDP ile PKK aynıdır. Kürt halkıyla bir sıkıntımız yok. HDP, PKK’nın siyasi bir koludur. Hedefleri büyük İsrail’i kurmaktır. Amcamın oğlunu 1999 yılında PKK terör örgütüne şehir verdim. Atatürk’ün partisi olan CHP’nin HDP ile yan yana yürümesini kabul edemiyorum bu yüzden CHP’den istifa ettim. Ne zaman CHP yeni kadrolara kavuşur ve Atatürk’ün CHP’si olur o zaman geri dönerim. Şuanda CHP mezhepçi bir görünüm veriyor. Ben CHP’li değilim. Partinin değişime ihtiyacı olduğu için sabrettik CHP olmadan Cumhuriyet geri alınamaz.

SEÇİMLERDE AKP YİNE KAZANACAK

CHP, HDP ile birlikte yürürse Batıda çok oy kaybedecek diyen Demircan, “Biz eski siyasilerdeniz 3. Dünya Savaşı devam ediyor. Ülkemin kurtuluşunda bana düşen her görevi yerine getiririm. Şii, Sünni, Türk, Kürt kardeşçe yaşayacağımız sosyal demokrat bir partiye ihtiyacımız var. 6 ok vazgeçilmezdir. Adalet Yürüyüşü ilimize geldiğinde katılmayacağım. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve ekibinin değişmesi gerekiyor. CHP olarak yerel seçimlere girecekler AKP yine kazanacak. Bunlar ülkeyi düşünmüyor hepsi koltuk peşindeler” dedi. Demircan, başka bir partiden teklif gelirse ne yaparsınız sorusu üzerine ise, “AKP’ den 3 yıl önce teklif geldi ama gitmedim. Bizim damgamız alnımızda yarın ne olur bilemem AKP FETÖ’cüleri temizlemedi yarısı daha FETÖ’cü CHP, MHP, HDP’de bile olabilir FETÖ her yere girmiş. Bekleyelim ve görelim” cevabını verdi.

BÜLENT KARDEŞİM YANLIŞ YOLDA

Bülent Ramazan Demircan’ın yanlış düşüncede oluğunu söyleyen CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Adalet yürüyüşü bir siyasi yürüyüş değil. Ne CHP ne de başka bir parti amblemi yok. Yürüyüşe kim istiyorsa destek verebilir. HDP’li diye bir ayrım yapmak hiç doğru değil. Demircan’ı yakından tanırım. Rahat etsin CHP Atatürkçü olarak devam edecek. HDP’nin adalet yürüyüşüne destek vermesi bizi ne yolumuzdan saptırır ne kimliğinden uzaklaştırır. Bülent kardeşimizin düşüncesi tamamen yanlış ve yanlış yolda gidiyor” dedi.

HDP’NİN DESTEK VERDİĞİNİ NERDEN BİLİYOR?

CHP Milletvekili Haydar Akar ise, “Bülent Ramazan Demircan, Adalet Yürüyüşü’ne HDP’nin destek verdiğini nereden biliyor? HDP, DYP, MHP, AKP hiçbir parti ayırt etmiyoruz. Herkes parti rozetlerini çıkartıp hak hukuk adalet sloganları ile burada yürüyor. Ezilen mağdur olan herkes için yürüyoruz ve herkes Adalet Yürüyüşü’ne katılabilir. İçimizde sadece HDP’li yok milliyetçi, muhafazakâr her kesimden birçok insan var” diye konuştu. Selin BECER