Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay il yöneticileri ile birlikte 8 Eylül’de Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanlığına seçilen Emine Çalık ve yönetimini ziyaret etti.

BAŞARILAR DİLEDİ

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, il yöneticileri Bilgi Dehmen ve Adnan Tok ile birlikte, geçtiğimiz ay Eğitim İş MYK’ya atanan Bilal Şener’in yerine oy birliği ile Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanlığına seçilen Emine Çalık ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Çalık ve yönetimine görevlerinde başarılar dileyen Sarıbay, dayanışma içerisinde olmamız lazım dedi.

ATANAMAYAN 350 BİNE YAKIN ÖĞRETMEN VAR

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, “Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti” dedi. Eğitim sistemi ile ilgili sıkıntılardan bahseden Çalık, “Öğrencilerimiz bir kobay gibi kullanılıyor. Eğitim sistemi sürekli değişiyor. Biz başından beri TEOG’a karşıydık ama şimdi de bir anda TEOG kalktı dediler. Ne olacak biz bile bilmiyoruz” diye konuştu. Şuan anamayan 350 bine yakın öğretmenin olduğunu dile getiren Çalık, “Atanamayan 350 bine yakın öğretmen varken Milli Eğitim Müdürlükleri ücretli öğretmen ilanı veriyor. Bu kadar öğretmen açığı varken, bu kadar öğretmen fazlası varken neden ücretli öğretmene ihtiyaç duyuluyor” dedi. Çalık, “ihtiyaca göre okullar, bölümler açılmalı diye konuştu. Çalık son olarak daha güçlü muhalefet için özellikle gençlere ve kadınlara önem verilmesi gerektiğini, olayın içine gençleri, kadınları çekmek gerektiğini dile getirdi.

EĞİTİM SİSTEMİ İŞSİZ TAHSİLLİ İNSAN YETİŞTİRMEYE DÖNDÜ

Eğitim İş’in güçlü bir sendika olduğunu söyleyen CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Aldığınız bu görevi layıkıyla yerine getireceğinize inancım sonsuz. Başarılar diliyor, her türlü etkinliğinizde yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum “ dedi. Sendikal hareketlerin güçlü olması gerektiğini söyleyen Sarıbay, “Doğru zamanda doğu yerde olmak lazım. Bizlerin dayanışma içerisinde, birbirimizi uyararak uyandırarak iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor. Kim olursa olsun mağdurun yanında olmamız, sahip çıkmamız lazım “diye konuştu. Eğitim sisteminde yapılanları da eleştiren Sarıbay, “Eğitim sistemi tamamen işsiz tahsilli insan yetiştirmeye döndü. Meslek veren eğitimin öne çıkarılması gerekir. Ne olduğu belli olmayan, sürekli değişime uğrayan bir sistem var. Bir türlü sistem oturtulamadı. Bu nedenle sistem değişti demek de doğru değil. Çünkü ne olduğunu ne biz ne de kendileri biliyor “ ifadelerini kullandı.