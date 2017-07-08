Sarıbay, eski bakanın cenaze törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, İl Yöneticisi Harun Yıldızlı ile birlikte 49 ve 50. Hükümetlerde Adalet ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Moğoltay’ın cenaze törenine katıldı

ZİNCİRLİKUYU’YA DEFNEDİLDİ

5 Temmuz Çarşamba günü Amerika da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 72 yaşındaki Adalet ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Moğultay bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Eski bakanlardan Mehmet Moğultay için ilk olarak saat 09.30'da Şahkulu Cemevi'nde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Moğultay'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirilerek, öğle namazının ardından ise Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ KATILDI

Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay ve İl Yöneticisi Harun Yıldızlı olmak üzere çok sayıda siyasetçi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.