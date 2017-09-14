Sarıbay, “Meclis üyeliği şehir milletvekilliğidir”

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, partisinin Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin aylık toplantısına katılarak teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri 14 Eylül Perşembe günü saat 15.00 da yapılacak olan Eylül ayı olağan meclis toplantısı öncesi il binasında bir araya gelerek meclis gündemini görüştü. Toplantıya İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay da katıldı. Meclis üyelerine teşekkür eden Sarıbay, sizlerle çalışmaktan büyük onur duydum dedi.

BERABER ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN GURUR DUYUYORUM

Sarıbay, “Bildiğiniz gibi 2 ay sonra bir seçim olacak. Ben iki yıl boyunca birlikte çalışmaktan mutluluk duydum. Meclis üyeliği için ben şehir milletvekilliği derim. Belediye Meclis üyeliği zor ve şaibeli bir yerdir. Ben de Necati Gençoğlu ve Sefa Sirmen dönemlerinde meclis üyeliği yaptım. Zorluğunu iyi bilirim. Görevde olduğunuz iki yıl içerisinde sizler hem bu zorlukların üstesinden geldiniz hem de hakkında en ufak bir şaibe duymadım. Bu süre içerisinde beraber çalıştığımız, birlikte görev yaptığımız için gurur duyuyorum. Hepinize başarılar diliyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.