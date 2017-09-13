Sarıbay, Tarhan’a sahip çıktı

İl başkanları toplantısında CHP Milletvekili Tahsin Tarhan ile AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan arasında yaşanan tartışmayı değerlendiren Sarıbay, “Tahsin Tarhan benim milletvekilim sahip çıkmak zorundayım. Şemsettin Başkana da söyledim FETÖ’cü vekil falan

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin ardından dönemin SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu’nun çağrısı üzerine her ayın ilk pazartesi günü bir araya gelmeye başlayan 7 siyasi partinin il başkanı eylül ayı toplantısı için Ramada Otel’de bir araya geldi. 15. il başkanları toplantısında CHP Milletvekili Tahsin Tarhan ile AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan arasında yaşanan tartışmayı değerlendiren CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “ahsin Tarhan benim milletvekilim. Ben buna sahip çıkmak zorundayım. Şemsettin Başkana da söyledim FETÖ’cü vekil falan bunlar da doğru değil” dedi.

“BİRLİK ZEMİNİ OLUŞUYOR”

SP İl Başkanı Nurettin Çelik toplantıda yaptığı konuşmada, “Bu masa bütün Türkiye’ye örnek olacak yapılanmasını sürdürüyor. Yanlış anlaşılacak hadiseleri ortadan kaldıracak kararları almaya başladık. Bu masanın Türkiye’ye yayılmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreçte özellikle bu masanın dağılmasını arzu eden, bu birliktelikten rahatsız olan kişi ve kurumları rahatsız edecek adımlar atılıyor. Bu masa artık oturma düzeninden, sekretaryasına kadar yapılanmasını tamamlayacak. Bu birlik zeminini birlikte oluşturacağız. Tüm il başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

BAŞKANLAR CEZAEVİNE GİDECEK

“Ülkemizin en önemli sorunlarından biri de terör hadiselerdir” diyen Çelik, “FETÖ hadisesi geniş bir hadise. Bütün il başkanlarımız kendi kürsülerinde bu konuyu dile getiriyorlar. Kandıra cezaevinde devam eden duruşmaya salı günü müdahil olacağız, katılacağız. Milletin lehinde bu çalışmanın içerisinde hep birlikte olacağız. Bu görüntüyü millet adına vereceğiz” şeklinde konuştu. Çelik şehir içi trafiği hakkında da yorumlarda bulunarak, “Eğitim öğretim yılı başladı. En büyük sıkıntı ise trafik. Ağır tonajlı araçların belirli saatlerde trafiğe girmemesi. Zaten şehriçindeki trafik yeterince canımızı sıkıyor. Bunun daha da artmamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TERÖRLE İLGİLİ DURUŞUMUZ ORTADA

HDP konusu hakkında da açıklamalarda bulunan SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Sadece Saadet Partisi değil bütün partilerimizin terörle ilgili duruşu ortadadır. Biz arkamızda Türk bayrağımızla açıklamada bulunuyoruz. Biz herkesin bu bayrak altında siyaset yapmasını istiyoruz. “HDP’de desin ki biz bu bayrak altında terör örgütüyle mücadele edeceğiz. Bu masaya katılmak istiyoruz” desin. Bu masanın gerçek manada devam etmesini istemeyen belirli bir kitle var. Biz bu çalışmada kararlıyız. Hedefimiz yaşanabilir bir Türkiye’dir. Onun haricinde şiddete bulaşan herkesin karşısındayız” değerlendirmesinde bulundu.

EĞİTİMSİZ TOPLUM OLMAZ

Geçtiğimiz il başkanları toplantısında gündeme gelen üçüncü üniversiteye ilişkin açıklamalarda bulunan DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Masa zaman zaman Kocaeli’nin problemleri çözmek için ciddi adımlar atıyor. Eğitimsiz bir toplum düşünülemez. Kocaeli Üniversitesi depremde hasar görmüştü. Üniversite buradan gidiyordu aslında. Şu anda 84 bin öğrencisi var Kocaeli Üniversitesi’nin. ODTÜ’den, Boğaziçi’nden mezun olmak ayrıcalık. Buralarda 10 bin 15 bin öğrenci var. Kocaeli Üniversitesi’nde çok sayıda meslek yüksek okulu var. 84 bin öğrenciyi yönetmek kolay değil. O anlamda bir proje sunduk. Öğrenci sayıları azaltılmalı belirli fakülteler ayrılmalı. Böyle olursa Kocaeli Üniversitesi hak ettiği yere gelecektir. Adını da Doğu Marmara Üniversitesi olarak belirledim. Ama kabul görür görmez bilmiyorum” dedi. İl başkanları rektörü ziyaret ederek üçüncü üniversitesinin kazandırılması konusunda görüş alış verişinde bulunacak.

“TARHAN’A SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIM”

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay milletvekili Tahsin Tarhan ile AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan arasında yaşanan tartışmayı değerlendirerek, “Bu tartışmanın kent siyasetini ve masayı germediğini düşünüyoruz. Tahsin Tarhan benim milletvekilim. Ben buna sahip çıkmak zorundayım. Ben kötü bir şey söylemedim. Benim sorularıma yanıt vermedi diyor Tahsin bey. Ben Şemsettin Başkana da söyledim FETÖ’cü vekil falan bunlar da doğru değil. Aydın Başkan konuya girince bende konuya girmek zorunda kaldım. Söylediklerimin özeti: Siyasetçi şeffaf olmalı” dedi.

BAŞKANLAR TAM KADRO

Eylül ayının il başkanları toplantısı SP İl Başkanı Nurettin Çelik’in ev sahipliğinde Ramada Otel’de gerçekleştirildi. İl Başkanları kahvaltının ardından kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunup basına poz verdiler. SP İl Başkanı Nurettin Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ve BBP İl Başkanı Serhat Duyar katılım gösterdi.

CEYHAN ERKEN AYRILDI

Toplantıya başkanlar tam kadro katılım gösterdi fakat AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan geçtiğimiz gün partisinin ilçe temayüllerinde belirlenen isimlerle Ankara’ya gideceği için toplantıdan erken ayrılmak durumunda kaldı. Ceyhan Ramada Otel’deki toplantıda yaklaşık yarım saat kalıp kahvaltı yaptıktan sonra Ankara’ya doğru yola çıktı. Selin BECER