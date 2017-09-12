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Sarıbay: "Tüm darbeler ve darbecilerle hesaplaşılmalı"

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Sarıbay: "Tüm darbeler ve darbecilerle hesaplaşılmalı"
CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, 12 Eylül’ün 37. Yıl dönümünde bir açıklama yaptı.

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, 12 Eylül’ün 37. Yıl dönümünde bir açıklama yaptı. Sarıbay açıklamasında, “ Eşit, özgür, demokratik ve çağdaş bir Türkiye için tüm darbeler ve darbecilerle, hesaplaşılması gerektiğini belirtti. Sarıbay, şu açıklamada bulundu;

“İZLERİ SİLİNMEYEN YARALAR AÇILDI”

Bugün 12 Eylül! Üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen ülkemiz 12 Eylül Askeri darbesinin yaralarını hala saramamıştır. 12 Eylül darbesi ile toplumda izleri hala silinmeyen yaralar açıldı. Ne yazık ki 12 Eylül’ün üzerinden 37 yıl geçmesine rağmen halen, eşitlik, özgürlük ve demokrasi isteyenlere karşı uygulanan şiddet ve baskılar, Cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine karşı karanlık saldırılar, 12 Eylül’de olduğu gibi bugün de devam etmektedir.

“CHP DARBENİN KARŞISINDADIR”

Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi boyunca ister askeri ister sivil olsun tüm darbelerin, darbeci girişimlerin karşısında olmuş bundan sonra da olmaya devam edecektir. Ancak ne yazık ki ülkemiz bugün darbelere karşı mücadele adı altında demokrasiden uzaklaşmış durumdadır. Unutulmamalıdır ki antidemokratik her girişimin panzehri, daha fazla demokrasi, aydınlanma ve özgürlüktür. Demokrasiden, anayasal özgürlüklerden korkanlar ancak karanlık odaklardır.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKTÜR

12 Eylül antidemokratik uygulamalarla, darbe Anayasasıyla, özgürlüklerin ve demokratik hakların iktidar eliyle yok edilmesi sonucu bugün de varlığını sürdürmektedir. Bu oyunu bozmanın yolu kardeşliğimizi büyütmekten; çağdaş, demokratik ve laik değerlere sahip çıkmaktan, aziz milletimizin birlikteliğinden geçmektedir. Eşit, özgür, demokratik ve çağdaş bir Türkiye için tüm darbeler ve darbecilerle, hesaplaşılmalıdır. Darbelerin panzehiri şiddet ve hukuksuzluk değil, demokrasi ve özgürlüktür”

 

 

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