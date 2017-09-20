Sarıbay ve ekibi yangında evi yanan aileye el uzattı

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve ekibi geçtiğimiz haftalarda prefabrik evleri elektrik kablosunda çıkan yangında yanan aileyi ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, il yöneticileri Naim Keskin, Selim Yıldız, Ali Akdemir, Bilgi Dehmen ve Sabriye Şahin, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar ile birlikte ilk olarak geçtiğimiz haftalarda prefabrik evleri elektrik kablosunda çıkan yangında yanan aileyi ziyaret etti, ardından Kartepe Maşukiye’de sokak kenarında boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri oluşmuş halde bulunan ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımda tedavi altına alınan 5 yaşındaki çocuğun ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sarıbay ve beraberindekiler bir süredir Kocaeli Üniversite Hastanesinde tedavi gören CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Av. Hüseyin Yılmaz’ı da ziyaret ettiler.

HER TÜRLÜ YANINIZDAYIZ

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay beraberinde il yöneticileri Naim Keskin, Selim Yıldız, Ali Akdemir, Bilgi Dehmen ve Sabriye Şahin, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar ile birlikte Yeşilova Mahallesi Su Sokak’ta prefabrik evde oturan ve geçtiğimiz haftalarda elektrik kablosunda çıkan yangın nedeniyle evleri yanan Tuğtekin ailesini ziyaret ederek yardım eli uzattı. Sizleri Allah korumuş, bir daha böyle bir kaza bela vermesin diyen Sarıbay, “Her türlü yanınızdayız. Yapabileceğimiz ne varsa yanınızdayız. Konunun da takipçisi olacağız “ dedi.

YANGIN HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Ziyaret sırasında ev sahibi Ergün Tuğtekin, evin yangından sonraki halini Sarıbay ve beraberindekilere gezdirdi. Yangında evlerindeki tüm eşyalarını kaybeden Tuğtekin, ‘’Olay gece saat 3’te meydana geldi. Biz uyuyorduk. Eşim patlama sesi duyunca apar topar çıktık. Sadece pantolonumu aldım çıktım. Bütün eşyalarımız yandı. Belediyeden memurlar gelip baktılar. Ben de aradım, enkaz kaldırmak için evrak tamamlanması gerektiğini söylediler. Gelecekler mi gelmeyecekler mi bizim korkumuz o. Yetkililerden bir an önce yardım bekliyoruz’’ diye konuştu.

BİLGİ ALDI

Sarıbay ve il yöneticileri daha sonra geçtiğimiz hafta Kartepe İlçesi’nin Maşukiye Mahallesinde yoldan geçen vatandaşlar tarafından boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri oluşmuş halde bulunarak Kocaeli Üniversite Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 5 yaşındaki çocuğun ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Çocuğun babası ile görüşen Sarıbay, çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı, her konuda yardımcı olacaklarını dile getirdi. Acılı baba, Sarıbay ve beraberindekilere ziyaretten dolayı teşekkür ederek Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın dedi.