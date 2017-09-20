  • BIST 105.355
  • Altın 146,418
  • Dolar 3,4717
  • Euro 4,1656
  • Kocaeli : 38 °C
  • İstanbul : 37 °C
  • Sakarya : 38 °C

Sarıbay ve ekibi yangında evi yanan aileye el uzattı

»
Sarıbay ve ekibi yangında evi yanan aileye el uzattı
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve ekibi geçtiğimiz haftalarda prefabrik evleri elektrik kablosunda çıkan yangında yanan aileyi ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, il yöneticileri Naim Keskin, Selim Yıldız, Ali Akdemir, Bilgi Dehmen ve Sabriye Şahin, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar ile birlikte ilk olarak geçtiğimiz haftalarda prefabrik evleri elektrik kablosunda çıkan yangında yanan aileyi ziyaret etti, ardından Kartepe Maşukiye’de sokak kenarında boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri oluşmuş halde bulunan ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımda tedavi altına alınan 5 yaşındaki çocuğun ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sarıbay ve beraberindekiler bir süredir Kocaeli Üniversite Hastanesinde tedavi gören CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Av. Hüseyin Yılmaz’ı da ziyaret ettiler.

HER TÜRLÜ YANINIZDAYIZ

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay beraberinde il yöneticileri Naim Keskin, Selim Yıldız, Ali Akdemir, Bilgi Dehmen ve Sabriye Şahin, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar ile birlikte Yeşilova Mahallesi Su Sokak’ta prefabrik evde oturan ve geçtiğimiz haftalarda elektrik kablosunda çıkan yangın nedeniyle evleri yanan Tuğtekin ailesini ziyaret ederek yardım eli uzattı. Sizleri Allah korumuş, bir daha böyle bir kaza bela vermesin diyen Sarıbay, “Her türlü yanınızdayız. Yapabileceğimiz ne varsa yanınızdayız. Konunun da takipçisi olacağız “ dedi.

YANGIN HAKKINDA BİLGİ VERDİ

yanan-evin-sahibi-aile.jpg

Ziyaret sırasında ev sahibi Ergün Tuğtekin, evin yangından sonraki halini Sarıbay ve beraberindekilere gezdirdi. Yangında evlerindeki tüm eşyalarını kaybeden Tuğtekin, ‘’Olay gece saat 3’te meydana geldi. Biz uyuyorduk. Eşim patlama sesi duyunca apar topar çıktık. Sadece pantolonumu aldım çıktım. Bütün eşyalarımız yandı. Belediyeden memurlar gelip baktılar. Ben de aradım, enkaz kaldırmak için evrak tamamlanması gerektiğini söylediler. Gelecekler mi gelmeyecekler mi bizim korkumuz o. Yetkililerden bir an önce yardım bekliyoruz’’ diye konuştu.

BİLGİ ALDI

cocugun-babasi-zeynel-keskinoz.jpg

Sarıbay ve il yöneticileri daha sonra geçtiğimiz hafta Kartepe İlçesi’nin Maşukiye Mahallesinde yoldan geçen vatandaşlar tarafından boynunda kesik ve vücudunda dayak izleri oluşmuş halde bulunarak Kocaeli Üniversite Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 5 yaşındaki çocuğun ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Çocuğun babası ile görüşen Sarıbay, çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı, her konuda yardımcı olacaklarını dile getirdi. Acılı baba, Sarıbay ve beraberindekilere ziyaretten dolayı teşekkür ederek Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP'li İlçe başkanına 5 AY HAPİS!19 Eylül 2017 Salı 17:13
  • O İlçede kongre ertelendi!19 Eylül 2017 Salı 16:54
  • Taşımalı eğitim rezaleti,Türkiye’den neleri aldı?19 Eylül 2017 Salı 16:35
  • Meral Akşener19 Eylül 2017 Salı 16:35
  • AKP'li adaylar Ankara yolcusu19 Eylül 2017 Salı 16:02
  • CHP'li Pekyörür, disipline verdi!19 Eylül 2017 Salı 10:59
  • Dilovası'nda kongre heyecanı19 Eylül 2017 Salı 10:36
  • Akşener, yeni parti için tarih verdi!19 Eylül 2017 Salı 09:49
  • Körfez ve Kandıra'nın aday adayları mülakata çağırıldı18 Eylül 2017 Pazartesi 16:37
  • CHP’liler tek listeli seçimle 47 delege belirledi17 Eylül 2017 Pazar 14:58
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim