  • BIST 87.606
  • Altın 146,235
  • Dolar 3,6182
  • Euro 3,8358
  • Kocaeli : 13 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : 13 °C

Sarıbay, Yürüyüş Yolu'na indi bildiri dağıttı

»
Sarıbay, Yürüyüş Yolu'na indi bildiri dağıttı
CHP İl Örgütü yürüyüş yolunda vatandaşa referandumda neden hayır demeleri gerektiğini anlatarak vatandaşa hayır bildirisi dağıttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü geçtiğimiz gün yürüyüş yolunda esnaf ve halka referandumda neden hayır demeleri gerektiğini anlattı. Ziyarete CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Dağıtılan bildiride referandumda neden hayır demeleri anlatılırken, vatandaşın sorularını da yanıtlayan CHP İl Örgütü, 16 Nisan’a kadar çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Selin BECER

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Işık: Askerin tek bir görevi vardır o da...28 Şubat 2017 Salı 12:25
  • BAŞSİAD, ağır misafirlerini ağırladı28 Şubat 2017 Salı 11:27
  • Tahsin Tarhan, yerli otomobil çalışmalarını inceledi28 Şubat 2017 Salı 10:50
  • MHP’liler Körfez’de toplandı28 Şubat 2017 Salı 06:00
  • 20 yıl önce bugün, tarih neleri yazmıştı?28 Şubat 2017 Salı 02:00
  • Dalkavukluk moda mı oluyor ne?27 Şubat 2017 Pazartesi 17:15
  • Nevzat Doğan, elektriği ilk nerede gördü?27 Şubat 2017 Pazartesi 17:15
  • Dünyanın en yaşlı lideri yine aday oldu27 Şubat 2017 Pazartesi 13:45
  • Hürriyet: Evet çıkarsa bir kişi, HAYIR çıkarsa Türkiye kazanacak27 Şubat 2017 Pazartesi 12:32
  • Osman Pamukoğlu: Bu ülkede kimsenin huzuru yok27 Şubat 2017 Pazartesi 09:50
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim