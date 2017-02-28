Sarıbay, Yürüyüş Yolu'na indi bildiri dağıttı

CHP İl Örgütü yürüyüş yolunda vatandaşa referandumda neden hayır demeleri gerektiğini anlatarak vatandaşa hayır bildirisi dağıttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü geçtiğimiz gün yürüyüş yolunda esnaf ve halka referandumda neden hayır demeleri gerektiğini anlattı. Ziyarete CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Dağıtılan bildiride referandumda neden hayır demeleri anlatılırken, vatandaşın sorularını da yanıtlayan CHP İl Örgütü, 16 Nisan’a kadar çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Selin BECER