Sarıbay'dan Ceyhan'a "hakkındaki şaibeleri gider"

Mesut Akbulut

Sevgili okurlar;

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile ilgili ortaya attığı kamu kurumlarına 1 milyon 628 bin 639 lira fatura kestiği iddiası ortalığı toz duman etti…

Ceyhan, apar topar il başkanlığında basın toplantısı yaparak, CHP’li Tarhan’a ağır hakarette bulundu, davacı olacağını söyledi…

Bu kez CHP’li Tarhan gazetelere açıklama gönderdi…

“Kendine güveniyorsan, televizyonda tartışalım” diyerek AKP’li Ceyhan’a meydan okudu…

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SARIBAY DA MÜDAHİL OLDU

Tarhan, Ceyhan, Ceyhan Tarhan’a, Tarhan yine Ceyhan ile ilgili açıklama yapadursun, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da olaya müdahil oldu…

CHP’li Sarıbay da zehir zemberek bir açıklama yaptı…

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“AKP İL BAŞKANI ŞEFFAF OLMALI”

Sarıbay’ın açıklamalarını birlikte okuyalım;

“Basın açıklaması…

Milletvekilimiz Tahsin Tarhan tarafından AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın sahibi olduğu mobilya şirketi üzerinden Kamu İhalelerine katılması ve aldığı ihalelerden elde ettiği ticari kazanç ile ilgili olarak TBMM’ne soru önergesi verilmiştir.

Ancak verilen bu soru önergesine karşı Ticari Sır nitelendirilmesi ile alınan gizlilik kararı gerekçe gösterilerek bilgi vermekten kaçınılmış;

TBMM başkanlığı tarafından verilen cevabi yazıda ise 2015-2017 yılları arasında 7 adet Kamu İhalesinin İl Başkanının şirketine verildiği doğrulanmıştır.

Siyaset şeffaflık gerektirir.

Keza İktidar Partisinin İl Başkanının şeffaf olmak zorunluluğu vardır.

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“CEYHAN, AĞIR HAKARETLERDE BULUNDU”

Sayın İl Başkanı sahip olduğu şirket ile ilgili olarak Ulusal Basına da konu olan soru önergesine cevap vermek yerine Milletvekilimize ‘Fetö’cü, Fetöcülerin kuklası olmuş, boş işlerle uğraşan sözde milletvekili’ şeklinde ağır hakaretlerde bulunmuştur.

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“HAKKINDAKİ ŞAİBELERİ KALDIRMALI”

İktidar partisine mensup bir siyasetçinin kamuoyunu aydınlatarak hakkındaki şaibeleri gidermeye çalışmak yerine partimiz milletvekiline saldırması kabul edilemez bir tavırdır. Adalet aradığı için kilometrelerce yürüyen milyonlarca insana iktidar partisine mensup bir İl Başkanının “Sözde Adalet Arayanlar” nitelendirmesi yapmasını ve partimiz milletvekiline yönelttiği ifadeleri doğru bulmadığımı kamuoyuna saygıyla sunarım. CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay”

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CHP İl Başkanı Sarıbay’ın açıklaması böyle…

Sarıbay, Ceyhan’a, Tarhan’a saldıracağına, hakaret edeceğine, hakkındaki şaibeli gider çağrısında bulundu…

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, il başkanı olmadan önce, “il başkanı olduğu taktirde, kamu kurum ve kuruluşlara mobilya satmayacağını” söylemişti… Ama Tarhan’ın açıklamalarına göre, Ceyhan, sözünde durmamış…

CHP’li Tahsin Tarhan, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ı televizyonda tartışmaya davet etmiş…

İkisi televizyonda tartışsa ne iyi olur…

Bütün Kocaeli kamuoyu, bütün gerçekleri görür.. .

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Yazımın içinde CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, sohbet edip kahkahalar atıyorlar…

Bakalım CHP’li Sarıbbay’ın Ceyhan ile ilgili yukarıdaki açıklamasından sonra bu samimi sohbet devam edecek mi?