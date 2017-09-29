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Sarıbay’dan KOÇ-DER’e ziyaret

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Sarıbay’dan KOÇ-DER’e ziyaret
KOÇ-DER merkezini ziyaret eden CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, yapılan çalışmalar hakkında Başkan İlkin Kılıçarslan’dan bilgiler aldı. Sarıbay, derneğe her zaman destek olacaklarını söyledi

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, il yöneticileri Naim Keskin, Bilgi Dehmen ve Ali Akdemir ile birlikte Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği’ni (KOÇ-DER) ziyaret etti. Otizmli çocuklarla yakından ilgilenen Sarıbay, dernek başkanı İlkin Kılıçarslan’a her daim yanlarında olduklarını belirtti.

 

“GÖNÜL DOSTLARINA İHTİYACIMIZ VAR”

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren KOÇ-DER Başkanı İlkin Kılıçarslan, “2011 yılında ise dönemin Valisi Ercan Topaca ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından bu yer bize tahsis edildi. Biz daha kalabalık bir aileyiz. Ancak çocuklarımızın okul ve rehabilitasyon durumları var. Kocaeli’de 400’e yakın otizm tanısı var. Ancak bu sayının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Gönül dostlarına ihtiyacımız var” diye konuştu.

 

“FARKINDALIK YARATILMALI”

Çocukların kendileri için ‘melek’ olduğunu söyleyen Kılıçarslan, “Onlar bize muhtaçlar. Aileleri olarak bize düşen onların yaşam kalitelerini artırmak” dedi. BM’nin yaptığı araştırmaya göre AIDS, kanser ve otizm hastalıklarında artış olduğunu söyleyen Kılıçarslan, “Toplumda farkındalık yaratmalıyız. Otizmin tek tedavisi eğitimdir. Bu konuda eksiğiz” ifadelerini kullandı.

 

DESTEK SÖZÜ VERDİ

KOÇ-DER’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “Zor bir görevi yapıyorsunuz. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Otizmin utanılacak bir şey olmadığını eğitimle üstesinden gelineceğini anlattınız. Bu konuda biz siyasiler de destek vermeliyiz. Farkındalık yaratmak için elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.

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