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Sarıbay’dan Okyar’a referandum ziyareti

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Sarıbay’dan Okyar’a referandum ziyareti
Referandum süreci kapsamında kendisini ziyaret eden CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın önemli bilgiler verdiğini söyleyen Ahsen Okyar, “Referandum ülkemiz için hayırlı olsun” dedi

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, referandum süreci kapsamında Bağımsız Denetçi Ahsen Okyar’ı ziyaret etti. Ahsen Okyar’ın bürosunda gerçekleşen ziyarette CHP İl Yöneticileri Selim Yıldız, Bilgi Dehmen, Bozkurt Uslu ile satranç hocası Mustafa Yıldız ve sanayici Günay Gülcü de hazır bulundu.

 

“ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Uzun yıllar Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanlığı da yapan Ahsen Okyar, “Sosyal ilişkilerinde çok başarılı ve dost insan Cengiz Sarıbay ve arkadaşlarını büromda ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Referandum ile ilgili verdiği bilgiler için teşekkür ederim. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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