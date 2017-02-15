Sarıbay'dan referandum atağı

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay önceki dönem il ve ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve baro başkanlarını topladı. Toplantıda konuşan Sarıbay, “Hepinizin aklına ihtiyacım var” dedi

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, referandum çalışmaları kapsamında partinin önceki dönem il başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve önceki dönem baro başkanlarını topladı. Altınnal Otel’de düzenlenen toplantıda CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, CHP meclis üyeleri, il yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

TAM KADRO KATILDILAR

Toplantıya davet edilen önceki dönem il başkanlarından Nadir Nadi Birok, Erol Köse, Mustafa Küpçü, İbrahim Aydın, Rıdvan alkan, Cevdet Barış, Necat Çakır, Ferhan Şensoy, Keramettin Gençtürk, Kenan Akman, Yalçın Kuşkan, Cihat Altunyuva; milletvekillerinden Kenan Akman, Salih Gün, Ali Rıza Sirmen, Halil Çalık, Bekir Yurdagül, Hikmet Erenkaya, Mehmet Hilal Kaplan; ilçe başkanlarından Orhan Dönmez, Alpaslan Seymen, Abdurrahman Çınar, Saffet Koşar, Nejdet Çetinak, Rafet Yıldızlı, Ruhan Odabaş; belediye başkanlarından Metin Alan, Mehmet Emin Akın, Sefa Sirmen, Mustafa Öğren, Kenan Evini, Çetin Doyuran, Musa Öğüç, Ömer Hazer, Ertuğrul Akalın, Ahmet Arıt, Cevdet Şahin, Selahattin Altınkaya, Turan Sarı; baro başkanlarından Fahri Örengül, Tamer Solakoğlu, Bora Uluç, Ersayın Işık, Tacettin Değer, İlter Yılmaz, İbrahim Önen katılım sağladı.

SİRMEN’DE KATILDI

Toplantıya önceki hafta Kandıra Cezaevi’nden çıkarak dostlarının arasına ve partisine geri dönen eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen de katılım sağladı. Böylece aylar sonra Sirmen’in katıldığı ilk program oldu.

‘HEPİNİZİN AKLINA İHTİYACIM VAR’

Toplantıda konuşma yapan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bu önümüzdeki referandum siyasi parti çekişmesi olmayacak. Çünkü bu daha geniş kitlelere yayılabilecek bir referandum. Eğer burada siz biz bunu bir parti çalışması haline getirirsek maalesef bizim buradan galip çıkmamız mümkün değil. Benim hepsinin aklına şu an ihtiyacım var. Biz niye buradayız. Biz bu dayatmanın bir rejim değişikliği olacağını düşündüğümüz için rejim değişikliğine karşı çıktığımız için buradayız” dedi.

‘AKP PANİK İÇİNDE’

Sarıbay devamında, “Öncelikle tartışma ortamından uzak durmalısınız. Ama AKP bu referandumdan iyi sonuç beklemediği için bir panik içinde. Hadsizlik içinde. Hayırcıları teröristlerle bir tutan ipe sapa gelmez bir söylem içerisinde. İddia ediyorum AKP’nin yarısı FETÖ’cü” ifadelerini kullandı.

‘BAŞARIYA İNANIN’

Sarıbay, masalarında bulunan listeleri işaret ederek “Masalarınızda bulunan listeler rastgele hazırlanmış. Resmi listeler değil. Burada bulunan partililerimizin hepsi saygıdeğer insanlar. Alpaslan Seymen kardeşimizin hazırladığı bir liste. Buraya katılanlardan önce ricam listeyi incelemeleridir. Sizler de inceleyin. Hayır demesi muhtemel olan kişileri tespit etmemiz lazım. Bu listeye eklememiz lazım. Başarısızlık diye bir şey yok. Ben inanıyorum. Sizler de inanın” diyerek konuşmasını tamamladı. Ardından toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti. Serkan BORLAK