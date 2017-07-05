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Sarıgülle ailesinden Doğan’a teşekkür ziyareti

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Sarıgülle ailesinden Doğan’a teşekkür ziyareti
İzmit Belediyesi eski Meclis üyesi, merhum Şaban Sarıgülle’nin ailesi, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın girişimleri sonucunda bir süre önce Ömerağa Mahallesi’ndeki Dar Sokak’ın adı vefat eden CHP’li meclis üyesi Şaban Sarıgülle olarak değiştirilmişti. Sokağa adı verilen eski meclis üyesinin kızları ve damadı bu anlamlı karar için Başkan Doğan’ı ziyaret ederek teşekkür ettiler. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Nermin Tol da yer aldı.

 

“BABAMIZIN ADINI YAŞATTINIZ”

Esnaflık yaptığı sokağa adı verilen Şaban Sarıgülle’nin ailesi kendilerine eşi benzeri olmayan bir hediye sunulduğunu belirterek, “Babamızın adının yıllarca esnaflık yaptığı sokağa verilmesi bizim için en büyük onur ve mutluluk.  Babamızın adını yaşatıp, bizlere böyle değerli bir hediye sunduğunuz için size teşekkürü bir borç biliyoruz” dediler.    

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