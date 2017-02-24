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Sarımeşe Spor Salonu incelendi

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Sarımeşe Spor Salonu incelendi
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Sarımeşe’de 1000 kişilik çok amaçlı spor salonunun son halini inceledi.

Karaosmanoğlu, Kartepe Sarımeşe’de 1000 kişilik çok amaçlı spor salonu inşaatının tamamlanmasının ardından bir inceleme gerçekleştirdi. Ziyarete Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Spor Şube Müdürü Ziya Ülhak Sarıgül ile yetkililer de katıldı. 2 bin 500 metrekare kullanım alana sahip olan 2 katlı tesiste basketbol, voleybol, hentbol oyun sahası ile güreş, karate gibi mücadele sporları yapılabilecek.

 

ÇOCUĞUMUZUN HAYATINI MÜZİKLE SANATLA KÜLTÜRLE DOLDURMALIYIZ

Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve spor il ve ilçe müdürlüklerimizle çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınımızın spor yapmasını çok önemsiyoruz. Çünkü spor, gençlerin disiplinli yetişmesi, sağlıklı olması ve hayata iyi hazırlanmasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Gençler kötü alışkanlıkları boşlukta kaldığı, elinden kimin tuttuğu belli olmayan dönemlerde kazanır. Yani Allah korusun uyuşturucuya, sokakta ki uygun olmayan davranışlara kayan bir hale gelir. Çocuğumuzun hayatını müzikle, sanatla ve farklı kültürel etkinliklerle doldurmalıyız” diye konuştu.

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