Brüt alan 100 m2 olarak 5 kat, apartman şeklinde 65 daire yapılacak olan dairelerin tamamı deniz manzaralı olması hedefleniyor. Kooperatif Başkanı Hüseyin Uzunoğlu, arsa sahibi ile sözleşme yapıklarını ve üye kayıtlarının devam ettiğini söyledi. Kooperatif Başkanı Hüseyin Uzunoğlu, “Arsa sahibi ile yapılan görüşmeler sonucunda varılan anlaşmaya göre yazılı olarak sözleşme imzalanmıştır. 3740,47 m2 imarlı arsanın 1 150 000 USD (ABD doları)'na satın alınmasına Kooperatif Yönetim Kurulunca karar verilmiş olup ilgili sözleşme imzalanmıştır.Üye kayıtları devam etmektedir. Üyelerimize hayırlı olmasını dileriz” dedi. Detaylı bilgi için: http://yesildenize.org/
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Sarımsaklı Yeşildoğa evlerinde son fırsat
SS Yeşildenize Konut Yapı Kooperatifinin Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Küçükköy beldesinde yaptıracağı Sarımsaklı Küçükköy 2+1 Yeşildoğa evlerinde son fırsat.
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