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Sarısu Kampı’ndan 2 bin 500 öğrenci yararlandı

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Sarısu Kampı’ndan 2 bin 500 öğrenci yararlandı
İzmit Belediyesi’nin Kandıra Sarısu Gençlik Kampından bu sene 2 bin 500 öğrencinin yararlandığı açıklandı

Karadeniz’e sahili bulunan Sarısu kampı geçtiğimiz nisan ayından beri hizmet veriyor. Okulların açılmasıyla sona eren Sarısu Gençlik Kampından bu sene de binlerce öğrencinin yararlandığını söyleyen yetkililer, “Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın gençlere ücretsiz olarak tatil imkanı sağladığı kamptan 12-18 yaş arası 2 bin 500 öğrenci faydalandı. Öğrenciler hem ücretsiz tatil yapma imkanı buldular, hem de gönüllerince eğlenerek sosyal etkinliklere katıldılar” dedi.

3 ÖĞÜN YEMEK

Hafta içi ve hafta sonu gruplar halinde aynı anda 72 kişinin kaldığı ve 3 öğün yemek de verilen kampta gençler deniz, kum ve doğayla baş başa kalarak uzman eğitmenlerce yüzme, masa tenisi, satranç, deniz bisikleti, doğa yürüyüşleri, bisiklet gezileri ve kano gibi birçok etkinlikte bulundu. Kamptan yararlanan öğrenciler de Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a kendilerine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ettiler.

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