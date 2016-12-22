Şarjı bitince dolandırıldığı anladı!

Gebze'de cep telefonundan arayıp kendilerini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcıların 'FETÖ soruşturması' yalanına inanıp, 50 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı.

Gebze'de ismi açıklanmayan bir kadını arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini 'polis' olarak tanıttıktan sonra, "Kimlik bilgilerin FETÖ'nün eline geçti. Soruşturma kapsamında hesabındaki para ve altınları bize vermen gerekiyor" dedi. Telefon dolandırıcılarına inanan kadın, Darıca İlçesi İstasyon Caddesi'nde buluştuğu dolandırıcıları 50 bin TL değerindeki altınları verdi. Ertesi gün yeniden kadını arayan dolandırıcılar, kadından hesabındaki paraları da istedi. Kadın bankadaki 140 bin TL'sini çekerken, dolandırıcılar soruşturma kapsamında paranın kendilerine teslim edilmesini istedi. Bu sırada telefonunun şarjı biten kadın, polis olduğunu inandığı kişilere ulaşması için Darıca İstasyon Polis Merkezi'ne gitti.

DOLANDIRILDIĞINI POLİS SÖYLEDİ

Polis, kadına dolandırıldığını söyledi. Telefonunu şarja takan kadın, telefon dolandırıcılarını arayarak görüşürken, buluşacakları adresi aldı. Polis, yeniden Darıca İstasyon Caddesi'nde kadınla buluşmaya gelen 17 yaşındaki M.T. ile 14 yaşındaki H.Y.'yi gözaltına aldı. Küçük yaştaki çocukları parayı alması için gönderen İstanbul Pendik'te bulunan 26 yaşındaki S.Ç. de polisin operasyonu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.Ç. ve M.T. tutuklanırken, H.Y. ise serbest bırakıldı.