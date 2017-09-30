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Sarma sigaraya hapis cezası!

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Sarma sigaraya hapis cezası!
TBMM’ne sevk edilen torba tasarı içinde yer alan bir madde, son zamanlarda sayıları hızla artan açık tütünle sarma sigara, tek ve poşet icinde sigara satanları ilgilendiriyor.

TBMM’ye sevk edilen torba tasarıya göre, makaron veya yaprak sigara kağıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurarak satanlara, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan, satışa arz eden, nakleden veya bulunduranlara 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Makaron veya yaprak sigara kağıdı içine ticari amaçla kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde dolduranlara 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

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