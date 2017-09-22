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Sarmaşıklar arasında kalan kediye itfaiye yardımı

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Sarmaşıklar arasında kalan kediye itfaiye yardımı
Gölcük'te yüksek bir duvarda sarmaşıklar arasında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay öğlen saatlerinde Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yalı Mahallesi'ndeki yüksek bir duvardan yavru kedi sesi geldiğini duyan mahalleli itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle duvara uzanarak yavru kediye ulaşmaya çalıştı. Bir süre arama yapan itfaiye ekipleri, yavru kediyi sıkıştığı sarmaşıkların arasından alarak yere indirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, itfaiye ekiplerince doğaya salındı.

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