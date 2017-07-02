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Satıcıya meydan dayağı!

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Satıcıya meydan dayağı!
Kartepe İlçesi'nde, Adalet Yürüyüşü'nde mola yerindeki çadırlara bakmak için yolda yavaşlayan sürücüyü yol kenarında meyve satan kişi uyardı.

Otomobilden inen kişi bıçakla meyve satan kişiye saldırıp, dövdü. Olay, Kartepe Eşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. D-100 Karayolu Sakarya istikametine giden otomobil Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar için Eşme mevkiinde mola yerinde kurulan çadırların bulunduğu alanda yavaşladı. Yol kenarında meyve satan Yasin Kaya sürücüyü kaza olmaması için durmaması ve devam etmesini söyledi. Buna sinirlenen otomobil sürücüsü ve arkadaşı otomobilden inerek meyve satıcısı ve arkadaşlarına saldırdı. Sinirini alamayan saldırganları çevredekiler durdurmakta zorlanırken, saldırganlardan birisi Yasin Kaya'ya bıçakla saldırırken kafa atarak yumrukladı. Kanlar içerisinde kalan Yasin Kaya kendini korumaya çalışırken, saldırganlar otomobile binerek kaçtı.

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