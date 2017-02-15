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Satrançta müthiş mücadele

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Satrançta müthiş mücadele
Kocaeli Bilgievleri Satranç Ligi’nde ikinci tur müsabakalarının galibi Gazi Akçakoca Bilgievi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak eğitim hizmeti veren Bilgievleri’nde geçtiğimiz ay başlayan satranç ligi tümü hızıyla sürüyor. 15 Bilgievi’nin katılımıyla gerçekleşen ikinci tur müsabakalarını birinci turda olduğu gibi Gazi Akçakoca Bilgievi kazandı. Satranç Ligi’nin ikinci turunda Uluslararası Gençlik Merkezi’nde yapılan maçlara 15 Bilgievi’nden toplam 120 öğrenci katıldı. Öğrenciler eğitim aldıkları Bilgievleri’ni 8 kişiden oluşan takımla temsil etti.Kıyasıya mücadeleye sahne olan ikinci turu, ilk turda olduğu gibi Gazi Akçakoca Bilgievi kazandı. Turun ikincisi Fatih Sultan Mehmet Bilgievi olurken, üçüncülüğü de Hüma Hatun Bilgievi aldı. Satranç Ligi’nde dereceye giren öğrencilere nakdi ödül verilecek. Ligin birincisi olan Bilgievi 300, ikincisi 250 ve üçüncüsü de 200 TL para ödülü alacak.

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