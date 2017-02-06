SAVDES-SEN’den ‘Gıda Güvenliği ve Hijyen’ eğitimi

SAVDES-SEN Kocaeli Bölge Şubesi tarafından cumartesi günü saat 15.00’da şube binasında Banu Kirali tarafından gıda güvenliği ve hijyen eğitimi verilecek

Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri (SAVDES-SEN) Kocaeli Bölge Şube Başkanı Özhan İmre, üyeleri bilinçlendirmek için eğitimlere başlayacaklarını duyurdu. İmre, “Ocak ayı sonunda yaptığımız yönetim kurulu toplantısında üyelerimize faydalı olabileceğini düşündüğümüz eğitim programlarına başlama kararı aldık. İlk olarak gıda güvenliği ve hijyen eğitimini vermek istiyoruz” dedi.

“GIDA KONUSUYLA BAŞLAMAK İSTEDİK”

Özhan İmre, “Yönetim kurulu olarak üyelerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı ve dostlarımızı eğitim programları dahilinde bilinçlendirmek istiyoruz. Üyemiz Gıda Mühendisi Banu Kirali’nin katkılarıyla gıda güvenliği ve hijyen eğitim programı verilecek. İlk önce eğitimlerimize gıda konusuyla başlamak istedik” şeklinde konuştu.

HERKESİ DAVET ETTİ

İmre, “Bilindiği üzere gıda konusunda birçok aldatmaca ve toplumu yanlış bilgilendirme amaçlı gıda güvenliği konusunda doğru ya da yanlış açıklamalar var. SAVDES-SEN Kocaeli Bölge Şube Başkanlığı olarak 11 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’da şubemizde gerçekleştirilecek eğitime bütün üyelerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı ve dostlarımızı bekliyoruz” dedi.