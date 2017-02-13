  • BIST 88.685
  • Altın 144,984
  • Dolar 3,6784
  • Euro 3,9079
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 3 °C

SAVDES-SEN’den ‘Gıda Güvenliği ve Hijyen’ eğitimi

»
SAVDES-SEN’den ‘Gıda Güvenliği ve Hijyen’ eğitimi
Gölcük SAVDES-SEN şubesinde üyelere ‘Gıda Güvenliği ve Hijyen’ konulu eğitim verildi

İnsan sağlığının en önemli kurallarından biri hiç şüphesiz ki hijyen. SAVDES-SEN Kocaeli Bölge Şube Başkanı Özhan İmre ve yönetimi geçtiğimiz cumartesi günü üyeleri için sendika binasında Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi verdi.

 

“İLK EĞİTİMİMİZ”

Eğitim hakkında açıklamalarda bulunan Başkan İmre, “Biz sendika olarak üyelerimizin her daim yanındayız. Üyelerimize hangi konu olursa olsun eğitim vermek isteriz. Bu derneğimiz olarak ilk eğitimimiz. Devamında Rahmi Bey’in bir çok projeleri var. Her daim bu eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

 

TEŞEKKÜR ETTİ

Eğitim ve Sosyal İşler Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Rahmi Yıldırım, “Sendikamız olarak bir çok alanda eğitimlerimiz olacak. Bu ilk eğitimimiz. Bu konuda zaten üyemiz olan çok kıymetli gıda mühendisimiz Banu Kirali hanım sağ olsun bizi kırmadı ve bize destek vermek için geldi ” dedi.

Etiketler: , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Kahve Hatırı’ projesiyle kadınlar eğitim aldı11 Şubat 2017 Cumartesi 09:16
  • Minikler, ipek halı dokumacılığını öğrendi10 Şubat 2017 Cuma 13:43
  • Turgut Özal Anasınıfı minikleri yeni döneme başladı10 Şubat 2017 Cuma 13:42
  • O sınavın başvuru süresi uzatıldı!09 Şubat 2017 Perşembe 14:23
  • 20 bin öğretmen alımı yapılacak!09 Şubat 2017 Perşembe 13:57
  • İzmit’te çevre eğitimleri sürüyor09 Şubat 2017 Perşembe 12:32
  • Eğitim programları 1 Mart’ta başlıyor09 Şubat 2017 Perşembe 12:08
  • KODA’da gazetecilik anlatıldı09 Şubat 2017 Perşembe 08:36
  • Kum: Okulda öğrenilebilecek bir meslek değil08 Şubat 2017 Çarşamba 14:27
  • Bakandan öğrencilere müjde!08 Şubat 2017 Çarşamba 10:27
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim