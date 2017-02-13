SAVDES-SEN’den ‘Gıda Güvenliği ve Hijyen’ eğitimi

Gölcük SAVDES-SEN şubesinde üyelere ‘Gıda Güvenliği ve Hijyen’ konulu eğitim verildi

İnsan sağlığının en önemli kurallarından biri hiç şüphesiz ki hijyen. SAVDES-SEN Kocaeli Bölge Şube Başkanı Özhan İmre ve yönetimi geçtiğimiz cumartesi günü üyeleri için sendika binasında Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi verdi.

“İLK EĞİTİMİMİZ”

Eğitim hakkında açıklamalarda bulunan Başkan İmre, “Biz sendika olarak üyelerimizin her daim yanındayız. Üyelerimize hangi konu olursa olsun eğitim vermek isteriz. Bu derneğimiz olarak ilk eğitimimiz. Devamında Rahmi Bey’in bir çok projeleri var. Her daim bu eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Eğitim ve Sosyal İşler Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Rahmi Yıldırım, “Sendikamız olarak bir çok alanda eğitimlerimiz olacak. Bu ilk eğitimimiz. Bu konuda zaten üyemiz olan çok kıymetli gıda mühendisimiz Banu Kirali hanım sağ olsun bizi kırmadı ve bize destek vermek için geldi ” dedi.