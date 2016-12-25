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SAVDES-SEN’den Işık’a dosya

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SAVDES-SEN’den Işık’a dosya
Milli Savunma Bakanlığı’nın yetkili sendikası Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Kocaeli Bölge Şube Başkanlığı, Bakan Fikri Işık’ın da yer aldığı Yazlık Ilıca Tesisleri’ndeki STK toplantısına katıldı.

Toplantıya sendika adına Genel Başkan Yardımcısı Ferit Bingöl, Kocaeli Bölge Şube Başkanı Özhan İmre ile başkan yardımcıları Nail Dere, Rahmi Yıldırım ve Çiğdem Ersoy katıldı.

 

BAŞKAN ÖZHAN İMRE DOSYAYI HAZIRLADI

Sendika olarak Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında çalışan devlet memurlarının özlük, sosyal ve mali haklarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını belirten şube başkanı İmre, “Biz de hazırladığımız dosyaları ve bilgileri kendi sorumluluk alanımızda yetkililerle, bakan ve milletvekilleri ile paylaşıyoruz. Bakanımız Fikri Işık ile de görüşmemizde kendisine dosyamızı sunduk. Kendisi bize en kısa sürede randevu vereceğini ifade etti” dedi.

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