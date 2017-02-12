Hakan Yağcıoğlu

Olsa.. Gelse.. Bitse… Sa… Se…

Maalesef bunlara puan vermiyorlar.

Dün Derince, Darıca yenildi ve büyük fırsat kaçırdı.

Yine dün Birlikspor da evinde berabere kalarak, zirveyi yalnız bıraktı ve hayallerimizi kuma gömdü…

Se ile Sa ile bu işler bitseydi, Van’a yenilen Kocaelispor şimdi zirvede olurdu…

Bu hafta hüsranlı bir haftayı geride bırakıyoruz…

Yenilgiler…

Anlamsız beraberlikler…

Zaman zaman 5 yıldızlı sayfalar hazırlarken, şimdi yıldızsız sayfalar veriyoruz size…

Bizim meslek de böyle işte…

Her zaman güllük gülistanlık olmuyor…

33 bin kişilik stada bir takım çıksın isteniyor ama bu haftaki kritik sonuçlarla bunun hayal gibi olacağı sezinleniyor…

Yani…

33 bin kişilik statta 2. ve 3.Lig takımları oynayacak…

Bu durum sanırım vali beyin de canını sıkmıştır…

Ama merak etmeyin…

Kocaelispor her yeri 20 bin kişilik yapar…

O stadı da bal gibi doldurur…

Yine de 2.Lig’de oynayan bir Kocaelispor yakışır o stada…

Hatta daha sonra Süper Lig’de oynayan bir Kocaelispor…

Haydi bakalım bizimkiler…

Bu işi düzeltin…

Bu kara haftayı önümüzdeki hafta süt gibi beyaz yapın…

Çünkü bu kent başarılı sonuçları hak ediyor…