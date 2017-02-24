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Seçim güvenliği için toplantı yapıldı

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Seçim güvenliği için toplantı yapıldı
Kocaeli’deki Seçim Güvenliği Toplantısı önceki gün Vali Hasan Basri Güzeloğlu, başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Çayırova Kaymakamı Mustafa Hotman, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mehmet Karadeniz katıldı. Toplantıda, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek referandumun ilimizde güvenli ve huzur içinde yapılabilmesi için alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

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