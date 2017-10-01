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Seçime bu sözler damga vurdu!

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Seçime bu sözler damga vurdu!
Seçim atmosferinin oldukça yüksek olduğu Yahya Kaptan Kahvesi’nde üyeler oylarını kullandı.

Seçim sırasında kısa bir açıklama yapan CHP İzmit İlçe Eski Başkanı Selman Yıldırım, ‘’Renkli bir delege seçimi. Partililerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Üç listede görev alan arkadaşlar ve sorumluluk alan arkadaşların hepsi nitelikli. Benim temennim partiye hizmet etmiş, geçmişte de önümüzdeki dönemde de hizmetten kaçmayacak arkadaşların kongrede görev alması’’ dedi.

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CHP İzmit İlçe Eski Başkanı Selman Yıldırım

 

KÜÇÜKKAYA NEDEN GELMİŞ?

Mavi listeyi oluşturan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu ise, ‘’Atmosfer fevkalade. Kaptan’da seçimler hangi seçim sürecinde olursa olsun şenlik içinde geçmiştir. Hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Bu seçimin kazananı olmayacak. Tek kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak’’ ifadelerine yer verdi. Ardından Mirzaoğlu, Küçükkaya için “Alt tarafı delege seçimi diyordu, başkan neden gelmiş?’’ sorusunu yöneltti. 

 

SARI LİSTE KAZANACAK

Sarı listeyi oluşturanlardan Öztürk Atilla ise, ‘’Seçim çok güzel gidiyor. Şu an bir sorun yok. Katılım oldukça yüksek oldu. Her zaman söylediğimiz gibi Sarı liste kazanacak. Kaptanlılar kazanacak’’ sözlerine yer verdi. 

 

DEMOKRASİ ŞÖLENİ

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CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya

Son olarak CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, ‘’Bunun adı demokrasi şöleni. CHP’de Ankara’dan belirlenen il ve ilçe başkanları olmaz. Herkes özgür iradesini ortaya koyarak gelip seçer. En iyi olan arkadaşlar kazansın’’ dedi. Devamında Mirzaoğlu’nun sözlerine ise, ‘’Adalet yürüyüşü, referandum seçimleri gibi başarılı organizasyonlarımızda heyecanlanmayan isimler delege seçimleri için neden bu kadar heyecanlanıyor. Ben alt tarafı delege seçimleri derken bunu kastetmiştim. Bu sandıkları takip etmek benim görevim’’ dedi.

 

KAPTAN BU GÜZELLİĞİ HAK ETTİ

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Kırmızı listeyi oluşturan Remzi Özkan, ‘’Yahya Kaptan’ın bugüne kadar görmediği bir katılım. Biz mahalle meclisi ve Kırmızı liste olarak böyle bir tabloyu yaratan en önemli faktörüz. O yüzden de çok mutluyuz. Kaptan böyle bir güzelliği hak etmişti’’ diye konuştu. Selin BECER

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