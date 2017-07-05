SEDAŞ, elektrik kesintilerini bildirdi

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

07.07.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Esentepe Mah., Kuzey Mah.