SEDAŞ, elektrik kesintilerini bildirdi

10.07.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yeşilova Mah.,
10.07.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Yavuz Yavuzsultan Selim Mah.,
10.07.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Yuvacık Yakacık Mah., Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Hacı Haliller Mah., Dere Mah., Aksığın Köyü, Kazandere Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü,
10.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Ahmethacılar Köyü, Kaymaz Erikli Köyü, Pirceler Köyü,
10.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 17:30 ile 18:00 arasında Ahmethacılar Köyü, Kaymaz Erikli Köyü, Pirceler Köyü,
11.07.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Yavuz Yavuzsultan Selim Mah.,
11.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Gündoğdu Mah.,
11.07.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Gedikli Köyü, Zeytinburnu Köyü,
11.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Pirceler Köyü,
11.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Pirceler Köyü, Kaymaz Erikli Köyü, Ahmethacılar Köyü,
11.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 17:30 ile 18:00 arasında Pirceler Köyü, Kaymaz Erikli Köyü, Ahmethacılar Köyü,
11.07.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çavuşlu Köyü, Karagöllü Köyü,
11.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında Hacıhızır Mah.,