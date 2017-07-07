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SEDAŞ, elektrik kesintilerini bildirdi

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SEDAŞ, elektrik kesintilerini bildirdi
Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

10.07.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yeşilova Mah.,

10.07.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Yavuz Yavuzsultan Selim  Mah.,

10.07.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Yuvacık Yakacık  Mah., Servetiye Cami  Köyü, Servetiye Karşı  Köyü, Hacı Haliller  Mah., Dere Mah., Aksığın Köyü, Kazandere Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü,

10.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Ahmethacılar Köyü, Kaymaz Erikli  Köyü, Pirceler Köyü,

10.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 17:30 ile 18:00 arasında Ahmethacılar Köyü, Kaymaz Erikli  Köyü, Pirceler Köyü,

11.07.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Yavuz Yavuzsultan Selim  Mah.,

11.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Gündoğdu Mah.,

11.07.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Gedikli Köyü, Zeytinburnu Köyü,

11.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Pirceler Köyü,

11.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Pirceler Köyü, Kaymaz Erikli  Köyü, Ahmethacılar Köyü,

11.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 17:30 ile 18:00 arasında Pirceler Köyü, Kaymaz Erikli  Köyü, Ahmethacılar Köyü,

11.07.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çavuşlu Köyü, Karagöllü Köyü,

11.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında Hacıhızır Mah., 

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