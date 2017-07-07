SEDAŞ, elektrik kesintilerini bildirdi

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

10.07.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yeşilova Mah., 10.07.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Yavuz Yavuzsultan Selim Mah., 10.07.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Yuvacık Yakacık Mah., Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü, Hacı Haliller Mah., Dere Mah., Aksığın Köyü, Kazandere Köyü, Tepecik Köyü, Serindere Köyü, 10.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Ahmethacılar Köyü, Kaymaz Erikli Köyü, Pirceler Köyü, 10.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 17:30 ile 18:00 arasında Ahmethacılar Köyü, Kaymaz Erikli Köyü, Pirceler Köyü, 11.07.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Yavuz Yavuzsultan Selim Mah., 11.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Gündoğdu Mah., 11.07.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Gedikli Köyü, Zeytinburnu Köyü, 11.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Pirceler Köyü, 11.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Pirceler Köyü, Kaymaz Erikli Köyü, Ahmethacılar Köyü, 11.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 17:30 ile 18:00 arasında Pirceler Köyü, Kaymaz Erikli Köyü, Ahmethacılar Köyü, 11.07.2017 tarihinde Derince ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çavuşlu Köyü, Karagöllü Köyü, 11.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında Hacıhızır Mah.,