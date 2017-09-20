SEDAŞ, minik misafirlerine enerji tasarrufunu anlattı

Bilge Baykuş Anaokulu öğrencileri, SEDAŞ’ın ‘Açık kapı’ uygulaması kapsamında SEDAŞ’a konuk oldu

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinin elektrik dağıtım faaliyetini sürdüren SEDAŞ’ın bu ayki konukları Bilge Baykuş Anaokulu öğrencileri oldu. SEDAŞ ‘Açık kapı’ uygulaması kapsamında minik öğrencileri misafir etti. Her hafta yaptıkları araştırma dersleri için bu kez SEDAŞ Kocaeli İşletmesi’nin yolunu tutan miniklere SEDAŞ Kocaeli İl Sorumlusu Çınar Aslan tarafından enerjinin verimli ve güvenli kullanılması ile ilgili çeşitli bilgiler anlatıldı.

SEDAŞ’IN YARIŞMASINA BAŞVURACAKLAR

Minik öğrencilere, elektriği kullanırken, çevremiz, geleceğimiz, hem kendi, hem de ülkemizin bütçesi için verimli kullanmamız gerektiği hakkında bilgiler verildi. Çınar Aslan, SEDAŞ’ın Enerjisini En Verimli kullanan ve SEDAŞ’ın web sayfasından bilgilerini güncelleyerek başvuran 10 aileye ödül vereceği yarışmasından da söz ederek öğrencileri aileleri ile SEDAŞ web sayfasından yarışmaya katılmaya davet etti.