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Sedaş, planlı elektrik kesintileri açıkladı

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Sedaş, planlı elektrik kesintileri açıkladı
Sedaş, planlı elektrik kesintileri açıkladı.

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

03.07.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde İzmit ilçesinde saat 04:00 ile 07:00 arasında Ömerağa Mah.,

03.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 00:30 ile 03:30 arasında Ömerağa Mah.,

03.07.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Zeytinburnu Köyü,

03.07.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeniyalı Mah.,

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