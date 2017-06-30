Sedaş, planlı elektrik kesintileri açıkladı.

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

03.07.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde İzmit ilçesinde saat 04:00 ile 07:00 arasında Ömerağa Mah.,

03.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 00:30 ile 03:30 arasında Ömerağa Mah.,

03.07.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Zeytinburnu Köyü,

03.07.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeniyalı Mah.,