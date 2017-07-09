Sedaş planlı elektrik kesintileri açıkladı!

Sedaş'tan yapılan açıklamaya planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

12.07.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kandıra ilçesinde saat 10:00 ile 18:00 arasında Kaymaz Erikli Köyü,

12.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Yenidoğan Mah.,

12.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında Gündoğdu Mah.,

12.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kuruçeşme Fatih Mah.,

12.07.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Damlar Mah.,

12.07.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 13:00 ile 18:00 arasında Döngel Mah.,

12.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Arızlı Köyü, Ağaköy Mah.,

12.07.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Sipahiler Köyü, Dere Köyü,