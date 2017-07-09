Sedaş planlı elektrik kesintileri açıkladı!

Sedaş'tan yapılan açıklamaya planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

13.07.2017 tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Gölcük ilçesinde saat 0 9:00 ile 18:00 arasında Donanma Mah., Topçular Mah., Saraylı Köyü, Örcün Köyü,

13.07.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 10:00 ile 18:00 arasında Alefli Köyü,

13.07.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yeşilyurt Mah.,

13.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yeni Mah., Turgut Mah.,

13.07.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Doğan Mah.,