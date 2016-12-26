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Sedaş Tek ezip, geçiyor

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Sedaş Tek ezip, geçiyor
1. Amatör Lig C Grubu 14.hafta maçında lider Derince Sedaş Tekspor, orta sıralarda yer alan İzmit Yenimahallespor karşısında 3-0’lık galibiyet elde etti ve puanını 28’e çıkardı.

Tekspor’agalibiyeti getiren golleri Erhan, Ensar ve Sadık Ünal attı.

 

HEYECAN SON DAKİKALARA KADAR SÜRDÜ

Bu sezon şampiyonluk parolası ile yola çıkan Derince Sedaş Tekspor, Teknik Sorumlu Selim Karaaslaner’in göreve gelmesi sonrasında zirveye yerleşti. Hata yapmamak için büyük bir çaba sarf eden Tekspor, Avni Kalkavan Stadında oynadığı maçta Yenimahallespor’u da devirmesini bildi. 23. dakikada takımın yıldızı Erhan Arslan’ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitiren Tekspor, heyecan içinde geçen maçın 88. dakikasında Ensar’ın golü ile rahatladı.Maçın 90+5 uzatma dakikasında ise Sadık Ünal maçın skorunu tayin eden gole imzasını attı. Öte yandan Yenimahalle ekibinde yönetici Doğan Bucak itirazlarından ötürü tribüne gönderildi. Ahmet AKAY

 

İZMİT YENİMAHALLESPOR: 3 DERİNCE SEDAŞ TEKSPOR: 0

STAT: Avni Kalkavan (1.Küme C)

HAKEMLER: Recep Kaval  ***, Umut Laleli ***, Sefa Hışıl ***

İZMİT YENİMAHALLESPOR:  Metin **, Recep Yurttutmaz ***, Hasan **, Göksel **, Serkan ***, Nihat **, Bahadır ***, Hakan  ** (Dk 46 Hami **), Recep Kan ***, Kaya **, Anıl **

DERİNCE SEDAŞ TEKSPOR:  Sefa ***, Ali Kolgu **, Ufuk ***, Ömer **, Cenker *** (Dk 84 Cenk **), Ferhat ***, Ensar *** (Dk 88 Baran **), Uğur ****, Onur ****, Emre ** (Dk 75 Sadık Ünal **), Erhan ***

GOLLER:  Erhan Dk 23, Ensar Dk 85 Sadık Ünal Dk 90+5

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