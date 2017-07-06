SEDAŞ ve TEDAŞ işbirliği içinde

SEDAŞ’ın Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerini içine alan yatırım programı kapsamında değerlendirilen, elektrik tesisleri proje onayları ve yapılan şebeke tesislerinin kabul İşleri TEDAŞ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılıyor

SEDAŞ’ın yatırım projelerini onaylayan TEDAŞ, aynı zamanda bu projelerin kabul edilebilmesi için yatırım çalışmaları sonrası kesin kabul işlemlerini de sahada yerinde yaptığı kontrollerle gerçekleştiriyor.

YERİNDE İNCELEME

TEDAŞ’ta SEDAŞ’ın müşteri memnuniyeti hedefi için yaptığı yatırım çalışmalarına sahadaki operasyonları ile destek veriyor. SEDAŞ yatırımlarının yıl içinde hangi seviyede gerçekleştiği, TEDAŞ kontrol ekipleri ile sahada zaman zaman yapılan incelemelerle tespit ediliyor. TEDAŞ Bölge Müdürü Tuncer Yeşilyurt ile saha kontrollerine katılan SEDAŞ Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk, elektrik dağıtım faaliyetlerinde, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet açısından yapılan işleri dikkatle yerinde incelediklerini dile getirdi.