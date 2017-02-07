SEDAŞ’ta görev değişimi yapıldı

SEDAŞ’ta 14 Aralık 2015 tarihi itibariyle Dağıtım Direktör Vekili olarak göreve başlayan Dr.Ersan Şentürk, birlikte çalıştığı Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan’dan görevi devraldı.

SEDAŞ’ta 14 Aralık 2015 tarihi itibariyle Dağıtım Direktör Vekili olarak göreve başlayan Dr.Ersan Şentürk, birlikte çalıştığı Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan’dan görevi devraldı. Ocak ayı itibariyle Dağıtım Direktörü olan Dr.Ersan Şentürk, kendisine bağlı grup Müdürlüklerinden Ölçme ve Veri Grup Müdürü, Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü, İşletme Bakım Grup Müdürü ve Şebeke Yönetimi Grup Müdürü ile çalışacak. Dağıtım Direktörlüğü görevinden ayrılan Yunus Bekircan, artık Kamu İlişkileri Koordinatörü olarak görev yapacak.