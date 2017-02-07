  • BIST 87.168
  • Altın 146,940
  • Dolar 3,7109
  • Euro 3,9638
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 13 °C
  • Sakarya : 4 °C

SEDAŞ’ta görev değişimi yapıldı

»
SEDAŞ’ta görev değişimi yapıldı
SEDAŞ’ta 14 Aralık 2015 tarihi itibariyle Dağıtım Direktör Vekili olarak göreve başlayan Dr.Ersan Şentürk, birlikte çalıştığı Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan’dan görevi devraldı.

SEDAŞ’ta 14 Aralık 2015 tarihi itibariyle Dağıtım Direktör Vekili olarak göreve başlayan Dr.Ersan Şentürk, birlikte çalıştığı Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan’dan görevi devraldı. Ocak ayı itibariyle Dağıtım Direktörü olan Dr.Ersan Şentürk, kendisine bağlı grup Müdürlüklerinden Ölçme ve Veri Grup Müdürü, Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü, İşletme Bakım Grup Müdürü ve Şebeke Yönetimi Grup Müdürü ile çalışacak. Dağıtım Direktörlüğü görevinden ayrılan Yunus Bekircan, artık Kamu İlişkileri Koordinatörü olarak görev yapacak. 

Etiketler: , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Wellborn Otel’de unutulmaz Sevgililer Günü’ne hazır olun05 Şubat 2017 Pazar 12:26
  • Sannora Foto, Karamürsel’de açıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 15:17
  • Kudret Fastfood açıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 12:30
  • Kartepe Kasap Izgara hizmete açıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 12:21
  • Deniz Feneri, giyim mağazası açtı03 Şubat 2017 Cuma 15:31
  • Derince İbni Sina Eczanesi hizmete girdi03 Şubat 2017 Cuma 11:07
  • Aras Kargo'ya kayyum atandı03 Şubat 2017 Cuma 08:45
  • Derince’de teraryumun adresi; N’S FLOWERS01 Şubat 2017 Çarşamba 11:55
  • Dr. Ayşe Özgül Aytekin Fizomer'de01 Şubat 2017 Çarşamba 08:44
  • Küçükateş Mobilya 12. yılını kutladı31 Ocak 2017 Salı 12:13
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim