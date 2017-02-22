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Sedat Topçu: Her şey Arslanbey gençliği için

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Sedat Topçu: Her şey Arslanbey gençliği için
İlimizin genç ve başarılı teknik adamları arasında yer alan Sedat Topçu, Arslanbey gençliği ve Arslanbeyspor için elinden geleni yapacağını belirtti.

ÖRNEK SPORCULAR YETİŞTİRECEĞİM

Gecesini gündüzüne katarak çalışacağını belirten Sedat Topçu şu ifadelere yer verdi: Hayalim, zengin lobilerin arasında yönetilen değil, kendini bilen ve başarıya inanan gençlerin gelişimindeki katkımdır. Onların toplumda faydalı birey, örnek kişilik ve herkesin takdir edeceği sporcular olması için çabalayacağım.

 

Tertemiz bir Arslanbey gençliği için gecemizi gündüz etmeye başladık. Bana bu oluşumda desteklerini esirgemeyen ve hep yanımda olan Can Aydemir hocama,CafeLife’in sahibi Hamza Koç’a, Kartepe Belediyesi’nin sevilen ismi Nizamettin Gül’e ve fedâkar başkanımız İsmail ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Alt yapısı ve rol model olacak A takımı ile yeni projelerimizde bizlere desteklerinizi esirgemeyin. Biz sadece futbolcu değil, bir gelecek yetiştirmek için bu yola çıktık. Allah’ın izni ile de başaracağız. Erdem ÖVÜÇ

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