Sefa Çağlar’ı Allah korudu

1937 Sekaspor’un genç futbolcusu Sefa Çağlar önceki akşam arkadaşı Recep Kar ile motosiklet ile seyir halindeyken ciddi bir kaza geçirdi.

Recep Kar’ın idaresindeki motosiklet, adres sormak için duraklayan bir araca arkadan çaptı. Recep Kar ve Sefa Çağlar çarpmanın etkisi ile motosikletten savruldu.

SEZONU KAPADI

2000 doğumlu Sefa’nın sağ ayağı kırılırken, Kocaeli Üniversitesi Doç Dr Kaya Memişoğlu, Sefa’nın ameliyatını gerçekleştirdi. 1937 Seka Spor Kulüp Başkanı da olan Op. Dr. Adem Aydın da ameliyatta bulunarak oyuncusunu takip etti. İki buçuk saat süren ameliyatın ardından ayağına platin takılan genç futbolcunun sezonu kapadığı belirtilirken, Recep ile Sefa’nın aileleri, 1937 Seka yönetici, teknik ekibi gençleri bir an olsun yalnız bırakmadı.