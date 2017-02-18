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Sefa: Hiçbir maç kolay değil

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Sefa: Hiçbir maç kolay değil
Kocaelispor’un orta sahadaki başarılı futbolcusu Sefa Narin, konsantre oldukları her maçı kazanacak güçleri olduğunu ifade etti ve Kütahyaspor karşısında da hata yapmayacaklarını belirtti.

Sefa “Manavgat maçı kağıt üzerinde kolay bir maç gibi görünse de asla öyle değildi. Rakip de sahaya karakter koydu. Zor maçı kazandık. Mutluyuz. Maçın başında konsantrasyon sorunu yaşadık. Sonra kendimize geldik oyunu yönlendirdik. Skor avantajını elimize geçirince kazanmasını bildik. Takımımız konsantre olduğu her maçı kazanacak güçte. Skor olarak öne geçmek bizim için çok önemli. Van’da bunu yapabilseydik eminim ki oradan da kazanarak dönerdik. Kütahya maçı tabii ki kolay geçmeyecek. Bu maça en iyi şekilde adapte olup, skor olarak da öne geçersek gerisi kendiliğinden gelecektir” dedi.

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