Sefa Sirmen cezaevinden çıktı!

İZGAZ şebekesinin yapımı sırasında görevi kötüye kullanmak suçundan tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne konan Sefa Sirmen tahliye oldu.

İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2002 yılında İZGAZ şebekesinin yapımında görevini kötüyü kullandığı iddiası ile Sefa Sirmen ve 15 kişi hakkında 2006 yılında dava açılmış, Sirmen ve 15 sanık 2011 yılında beraat etmişti. Yargıtay’ın kararı bozması sonucu Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen dava 2015 yılının şubat ayında sonuçlandı.

SADECE SİRMEN’E CEZA VERİLMİŞTİ

Mahkeme, Sefa Sirmen ile kendisinden sonra bir dönem İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Hikmet Erenkaya’yı 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Sirmen ve Erenkaya kararı temyiz etti. Yargıtay, Sirmen ve Erenkaya’nın itirazlarını değerlendirirken sadece Sirmen’e ceza verdi. Sirmen, 24 Haziran 2016 tarihinde Kandıra T Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

38 BİN KİŞİNİN TAHLİYE OLACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Resmi Gazete'de yayımlanan 671 Sayılı Kanun Hükümde Kararnameyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle, Denetimli Serbestlik kapsamında kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişinin tahliye olacağı belirtildi.

CEZASI 6 AYA İNDİ

İZGAZ davası nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Sefa Sirmen, yasa gereği 2 yıl 6 ay cezaevinde kalacaktı. Bunun 1 yılı denetimli serbestlik olacaktı. Son çıkan Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Sirmen’in denetimli serbestliği 2 yıla çıktı. Yani Sirmen’in cezası altı aya indi. Yattığı süre de göz önünde bulundurularak Sefa Sirmen bu akşam 16.45'de tahliye oldu.

SİRMEN'İ KARŞILAMAYA GELDİLER

7 aydır cezaevinde olan Sirmen’i karşılamaya; CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, CHP Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, Hacı Bektaş Veli Derneği eski Başkanı Doğan Demir, CHPli Alpaslan Ceyhan, CHP eski İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım, CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve çok sayıda partili gitti.

KALABALIK ÇIKIŞTA KARŞILADI

17.00'da çıkması beklenen Sefa Sirmen 15 dakika erken çıkarak kendisini karşılamaya gelen büyük kalabalık ile tek tek tokalaşıp geçmiş olsun dileklerini aldı. Yaklaşık 15 dakika süre karşılamanın ardından Sefa Sirmen, büyük bir kalabalık eşliğinde konvoy halinde CHP Kocaeli İl Başkanlığa doğru yola çıktı.