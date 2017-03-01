İZGAZ davasından hüküm giyen ve Yargıtay tarafından onaylanan Sirmen, 24 Haziran 2016'da cezaevine girmiş, 7 Şubat 2017'de ise serbest bırakılmıştı. Gerek hastanede, gerekse cezaevindeyken Sirmen'i pek çok CHP’li isim ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Sirmen’i ziyaret edenler arasındaydı. Sirmen, dün TBMM’ye giderek hem gruba katıldı hem de CHP Kocaeli milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan’ı ziyaret etti. Sirmen’in ziyaretini Facebook’ta paylaşan Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, üzerine şu notu düştü: "Sosyal belediyeciliğin mimarı, efsane başkanımınız ve 22. dönem milletvekilimiz Sefa Sirmen, bugün Meclis'teydi. Grup toplantımızda bizleri yalnız bırakmadı ve bu tarihi süreçte hep birlikte yol almaya devam edeceğiz. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimle hoş geldiniz diyorum.”
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Sefa Sirmen, CHP'nin grup toplantısına katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin efsane isimlerinden olan eski İzmit Büyüksehir Belediye Başkanı ve Kocaeli eski Milletvekili Sefa Sirmen, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez TBMM’ye gitti
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