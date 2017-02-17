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Sefa Sirmen: İktidar intikam duygusu içerisinde

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Sefa Sirmen: İktidar intikam duygusu içerisinde
CHP eski Milletvekili Sefa Sirmen, iktidarın intikam duygusu içinde olduğunu belirterek, “Kocaeli tarihinde geçmişine baktığımız da hiçbir başkan kendinden öncekilere karşı intikam duygusu duymamıştır” dedi.

Emekli-Sen Derince şube Başkanı Kasım Erben, Gebze Şube Başkanı Cuma Gekoç ve yönetimleri CHP İzmit İlçe binasında cezaevinden yeni tahliye olan eski Milletvekili Sefa Sirmen’i ziyaret etti. Parti binasında gerçekleşen ziyarete İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, ilçe yöneticileri ve parti örgütü katılım gösterdi.

 

KUMPASA BAŞLADILAR

Ziyarette konuşan Derince Şube Kasım Erben, “Sefa Başkanın özgürlüğünü haksız ve sudan sebeplerle işgal etmişlerdir. Dilerim ki aksaklık ve tutsaklık biter. Uzun yıllar Sefa Başkan ile mesai arkadaşlığı yaptık. Kocaeli’nin gözü aydın olsun diyorum” dedi. Desteklerden ve ilgilerden dolayı teşekkürlerini sunan Sefa Sirmen “Kocaeli tarihinde geçmişine baktığımız da hiçbir başkan kendinden öncekilere karşı intikam duygusu duymamıştır. Enerji eforlarını geriye dönük çalışma olarak harcamamıştır. Mevcut yönetim göreve geldiği ilk günden itibaren Yuvacık Barajı’ndan başlayarak aslı astarı olmadan itibarsızlaştırma amacıyla kumpasa başlamıştır” dedi.

 

BERAAT EDECEĞİZ

Yuvacık Barajı’nda başarılı olunamadı diyen Sirmen “Ama İZGAZ ve doğalgaz gibi ödül aldığımız projelerden kamu zararı altında maalesef 17 kişi yargılandık. Beraat etmemize rağmen daha sonra karar bozuldu. Sadece ben cezalandırıldım. 7 ay içerde yatmak zorunda kaldım. Ama bunlar siyasette olan şeyler halk ve hizmet için yapılan çalışmalar için içeride yatmak bizim için şeref madalyasıdır. Bir gocunma yok bize bu acıyı ve sıkıntıyı yaşatanlar yeri gelince bedelini ödeyecekler. Bu dayanışma ve destekler bizim moralimizi yükseltiyor ve güçlendiriyor. Hizmet etmenin onurunu bir kez daha yaşamış oluyoruz. Mücadelemiz devam edecek. Bizi yargılayan hakim ve savcılar içerde. Yeniden yargılanıp beraat hakkımızı yeniden alacağız bunu takip edeceğiz” açıklamasında bulundu.

 

ANCAK BÖYLE BAŞARABİLİRİZ

İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “Önümüzde önemli bir referandum var. Bu bir siyasi yarış değil. AKP-CHP yarışı değil. Tamamen rejim değişikliğine yönelik bir çalışma. Bütün arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Herkes evet diyen bir dostunun, komşusunuz ve akrabasının evetini hayıra çevirsin böyle yaparsanız başarabiliriz” ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK

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