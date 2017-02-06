Sefa Sirmen’in tahliyesi İzmit'te böyle kutlanacak

İzmit eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Sefa Sirmen yarın tahliye oluyor. Sirmen’in tahliye olmasıyla CHP İzmit İlçe Örgütü tarafından düzenlenecek programa Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da katılacak.

7 aydır cezaevinde olan İzmit eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekili Sefa Sirmen yarın tahliye olacak. CHP İl ve İlçe yönetimleri tarafından karşılama programı haftalar öncesinden hazırlanırken, Sefa Sirmen CHP İzmit İlçe Örgütü’nün organizasyonu ile konvoylar eşliğinde CHP İzmit ilçe binasına getirilerek partililere seslenecek Sirmen daha sonrasında kendisi için hazırlanan hayır lokması dağıtacak.

SALMAN’DA KATILACAK

Sirmen’i karşılayacaklar arasında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da yer alacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Salman ‘’Sirmen’i karşılamak bizlerin onurudur zaten haksız ve hukuksuz yere tutuklanmıştı adalet tecelli etti” dedi. Kocaeli ile sınır sınıra olmamız çok iyi Kocaeli halkını Yalova halkından hiç ayırmadım diye konuşan Salman, nerede hizmet istenildiyse yetkilerinin sınırı çerçevesinde yetişmeye çalıştığını ve hiçbir zaman dışlamadığını da ekledi. Tahliye günü hazırlıklarını birebir takip eden İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ise cezaevi süreci ile ilgili ‘’Ülkemizde haksızlıklar bitmiyor.7 ay insan hayatında az bir zaman dilimi değil pek çok şey sığdırılabilir. Haksızlıklarla dolu 7 ay geçirdik’’ şeklinde konuştu. Selin BECER