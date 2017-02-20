Şehabettin Bilgisu Ödülleri için başvurular açıldı

KSO’da gerçekleştirilen Tehlikeli, Tehlikesiz ve Ambalaj Atık Beyan Sistemleri Bilgilendirme Toplantısı’nda ‘Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri için başvuruların açıldığı belirtildi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile her yıl düzenlenen bilgilendirme toplantılarına bu yıl “Tehlikeli, Tehlikesiz ve Ambalaj Atık Beyan Sistemleri” konularında start verildi. KSO Meclis salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına sanayi kuruluşları temsilcileri ve çevre görevlilerinin yoğun ilgisi vardı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KSO Kalite ve Çevre Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu, Türkiye imalat sanayinin yüzde 13’ünü üreten ilimiz için çevre konusunun diğer illere göre çok daha öncelikli bir mesele olduğunu vurguladı.

“ÇEŞİTLİ EĞİTİMLER VERİYORUZ”

Aynur Hacıfettahoğlu, çevre konusunda sanayi kuruluşlarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılmasına KSO olarak çok önem verdiklerini belirterek, “Çevre konusunda üyelerimize yönelik olarak çeşitli kurumlarla işbirliği içinde eğitimler, paneller ve seminerler veriyoruz. Ayrıca çevreye olan duyarlılığın bir göstergesi olduğunu düşündüğümüz “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” organizasyonumuz ile her yıl firmalarımızı ödüllendiriyoruz. Bu sene organizasyonumuzun 23’üncüsünü yine Çevre ve Şehircilik Bakanımızın katılımı ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Başvurular açılmıştır” dedi.

GELEN SORULARI CEVAPLADI

Hacıfettahoğlu; konuşmasını Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne toplantıya katkılarından dolayı teşekkür ederek tamamladı. Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Nursoy Yılmaz, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımın Tebliği kapsamındaki yükümlülükler, beyan sistemleri ve belgelendirme konulu sunumlarını yaptı. Beyan sistemine nasıl kayıt olunması gerektiği ve hangi atıkların beyan edileceği konusunda ayrıntılı bilgiler veren Yılmaz uygulamalı örneklerle konuyu aktardı. Yılmaz, katılımcılardan gelen yoğun soruları cevaplayarak sunumunu tamamladı.