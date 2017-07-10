Şehidim Emre rahat uyu!

Finalde Morsalioğlu Kırtasiye’yi Hakan Temel (2) ve Kadir Baylan’ın golleriyle 3-1 mağlup eden Vizyon İnşaat, anlamlı turnuvanın zirvesinde yer aldı. Morsalioğlu Kırtasiye’nin golünü Hamza attı.
ŞEHİDİMİZİN AİLESİ DE YER ALDI
Şehidimizin ailesinin de yer aldığı final gününde çok sayıda spor adamı, protokol üyesi ve sporsever yer aldı. Günün sonunda ödül töreni düzenlendi ve dereceye girenler ile turnuvanın enleri kupa ve madalyalarına kavuştu. Turnuva Komite Başkanı Tugay Kavurt, komite üyeleri Mehmet Subaş ve Erdoğan Bayraktar, Demirspor alt yapısında forma giyen futbolcular ve emek veren diğer personeller Şehidimizin adını en iyi şekilde temsil ederek başarılı bir organizasyonu geride bıraktılar. Erdem ÖVÜÇ
DERECELER VE ÖDÜLLERİ VERENLER:
Şampiyon Vizyon inşaat – Ak Parti Kocaeli Milletvekili MKYK Üyesi Zeki Aygün
Arlı ailesine özel plaketini verenler- Zeki Aygün ve Ali Haydar Bulut
İkinci Morsallıoğlu Kırtasiye– Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut
Üçüncü Ergun Balata- Turnuva Komite Başkanı Tugay Kavurt
En Centinmen Takım Sarı Gold - Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe
En İyi Yönetici Nebil Uzun - Zeki Omurca
Gol Kralı 21 golle Sinan Çalık–TFFHGD Kocaeli Şubesi Eski Başkanı Mithat Atalay
En İyi Futbolcu Gökhan Taner – Şehidimizin babası Şaban Arlı
En İyi Kaleci Ömer Yılmaz - Yakup Deniz
En İyi Teknik Sorumlu Göksel Gülle – Saha Komiserleri Derneği Başkanı Süleyman Karadaş
En Centilmen Yönetici Gökhan Top - Turnuva Komite Başkanı Tugay Kavurt
Özel plaket alanlar
Ali Haydar Bulut
Muzaffer Çintimar
Talip Yeşilyurt
Yakup Deniz
Savaş Eminoğlu
Mustafa Aslı
Hülya Yıldırım
Murat Şahin
Ersin Karaş