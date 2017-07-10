Şehidim Emre rahat uyu!

Bu yıl, Derinceli şehidimizin adının verildiği Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı 7. Esnaflar Futbol Turnuvası’nda şampiyon, Mustafa Aslı’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Vizyon İnşaat oldu

Finalde Morsalioğlu Kırtasiye’yi Hakan Temel (2) ve Kadir Baylan’ın golleriyle 3-1 mağlup eden Vizyon İnşaat, anlamlı turnuvanın zirvesinde yer aldı. Morsalioğlu Kırtasiye’nin golünü Hamza attı.

ŞEHİDİMİZİN AİLESİ DE YER ALDI

Şehidimizin ailesinin de yer aldığı final gününde çok sayıda spor adamı, protokol üyesi ve sporsever yer aldı. Günün sonunda ödül töreni düzenlendi ve dereceye girenler ile turnuvanın enleri kupa ve madalyalarına kavuştu. Turnuva Komite Başkanı Tugay Kavurt, komite üyeleri Mehmet Subaş ve Erdoğan Bayraktar, Demirspor alt yapısında forma giyen futbolcular ve emek veren diğer personeller Şehidimizin adını en iyi şekilde temsil ederek başarılı bir organizasyonu geride bıraktılar. Erdem ÖVÜÇ

DERECELER VE ÖDÜLLERİ VERENLER:

Şampiyon Vizyon inşaat – Ak Parti Kocaeli Milletvekili MKYK Üyesi Zeki Aygün

Arlı ailesine özel plaketini verenler- Zeki Aygün ve Ali Haydar Bulut

İkinci Morsallıoğlu Kırtasiye– Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut

Üçüncü Ergun Balata- Turnuva Komite Başkanı Tugay Kavurt

En Centinmen Takım Sarı Gold - Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe

En İyi Yönetici Nebil Uzun - Zeki Omurca

Gol Kralı 21 golle Sinan Çalık–TFFHGD Kocaeli Şubesi Eski Başkanı Mithat Atalay

En İyi Futbolcu Gökhan Taner – Şehidimizin babası Şaban Arlı

En İyi Kaleci Ömer Yılmaz - Yakup Deniz

En İyi Teknik Sorumlu Göksel Gülle – Saha Komiserleri Derneği Başkanı Süleyman Karadaş

En Centilmen Yönetici Gökhan Top - Turnuva Komite Başkanı Tugay Kavurt

Özel plaket alanlar

Ali Haydar Bulut

Muzaffer Çintimar

Talip Yeşilyurt

Yakup Deniz

Savaş Eminoğlu

Mustafa Aslı

Hülya Yıldırım

Murat Şahin

Ersin Karaş