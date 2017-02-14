El Bab'da şehit olan piyade uzman çavuş Murat Tevlim bir süre önce bir asker arkadaşı ile birlikte Ozan Arif'in "Bu vatan bizim" şiirini okurken, şehidin görüntülerini izleyenler duygulandı.
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Şehidimiz o şiiri okumuş
El Bab'da şehit olan piyade uzman çavuş Murat Tevlim arkadaşı ile birlikte 'Bu vatan bizim' şiirini okurkenki görüntüleri ortaya çıktı.
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Şehidimiz o şiiri okumuşEl Bab'da şehit olan piyade uzman çavuş Murat Tevlim arkadaşı ile birlikte 'Bu vatan bizim' şiirini okurkenki görüntüleri ortaya çıktı.
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