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Şehidimiz o şiiri okumuş

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Şehidimiz o şiiri okumuş
El Bab'da şehit olan piyade uzman çavuş Murat Tevlim arkadaşı ile birlikte 'Bu vatan bizim' şiirini okurkenki görüntüleri ortaya çıktı.

El Bab'da şehit olan piyade uzman çavuş Murat Tevlim bir süre önce bir asker arkadaşı ile birlikte Ozan Arif'in "Bu vatan bizim" şiirini okurken, şehidin görüntülerini izleyenler duygulandı.   

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