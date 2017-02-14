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Şehidimizin cenazesi yarın ilimize gelecek

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Şehidimizin cenazesi yarın ilimize gelecek
Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği Suriye'nin El Bab kentinde şehit düşen Darıcalı Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi Gaziantep'e getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DAEŞ ile girilen çatışmada şehit düşen 29 yaşındaki Darıca Uzman Çavuş Murat Tevrim'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Erzincanlı olan şehidin cenazesi yarın yapılacak törenin ardından ailesinin yaşadığı Kocaeli'ye gönderilecek.

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